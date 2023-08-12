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就是等不到旅客 王國材：陸方已讀不回

聯合新聞網／ 獨家報導
國立陽明交通大學秘書處
國立陽明交通大學秘書處

【文．楊雪妍】

中國大陸文化和旅遊部昨(10)日公布開放陸客旅遊的國家，包括日本、韓國、美國、英國等78國，但台灣仍未包含在內。旅行業界等到「快翻臉」，不排除發起抗爭。對此，行政院長陳建仁說，已跟大陸表達意見，但還沒接到善意回應；交通部長王國材則表示，透過小兩會表達希望對談，但都是已讀不回。

王國材說，大陸希望台灣團客過去，但禁止大陸團客過來，我方運用小兩會傳遞很多訊息希望對談，但陸方都是已讀不回，如果只是單向開放我們到大陸去，他們沒進來，對我們旅宿、餐飲業及做Inbound旅行業不公平，雖然專做到大陸旅行團的Outbound旅行業者的確面臨到經營問題，但專接陸客團來台的Inbound業者及旅宿業也期待能對等開放。

自去年疫後國門開放後，旅行業者期待兩岸觀光加速開放，無奈因政治因素，兩岸僵持不下，變相懲罰業者，中華民國旅行商業同業公會理事長蕭博仁說，業界已經等到「快翻臉」，業者不是都沒聲音，是已經對政府失去信心。富友旅行社表示，一天未開放陸客，專做大陸旅遊團的業者就多一天沒收入，不知道還能撐多久。緊接又是總統大選，開放更是遙遙無期，旅行業者等不下去的，計畫發起抗爭。

全國商業總會理事長許舒博則說，兩岸經貿發展，是政府不能逃避，也必須努力解決的問題，更盼兩岸觀光旅遊能盡快解封，恢復原本的榮景。交通部觀光局訂出年底迎六百萬人次國際觀光客目標，但截至八月三日止，只有三二六萬人次來台，其中一百萬陸客肯定跳票，而且入境旅客和出境人數差距近一倍。

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