又道德綁架 烏克蘭前總統顧問不滿美國將援烏資金分給台灣

【文．林齊萩】

美國總統拜登（Joe Biden）上月宣布將提供3.45億美元的軍事援助給台灣，還傳出將加碼對台提供「外國軍事融資」（FMF）。對此，烏克蘭前總統顧問阿列斯托維奇（Oleksiy Arestovych）近日不滿地表示，美國原講好要撥給烏克蘭的資金已準備分撥一部分給台灣；他又說，跟烏克蘭比起來，台灣已很有錢了。

過去，烏克蘭就曾道德綁架過台灣，時任烏克蘭副總理的費多羅夫（Mykhailo Fedorov）在推特發文呼籲華碩退出俄羅斯市場，華碩不但停止出貨，還捐3000萬元至烏克蘭專戶。我外交部也計畫捐18億台幣（5600萬美金）給烏克蘭，外交部長甚至強調這筆捐款「不求回報」。相對台灣對烏克蘭的友善行動，烏克蘭官方、民間卻頻頻道德綁架、恩將仇報。

阿列斯托維奇在3日的YouTube直播稱，原本美國要撥給烏克蘭的資金，已準備好轉移給台灣，他不滿地說「相較我們烏克蘭，台灣是一個有錢的獨立國家，他們可在沒任何援助下，自行購買足夠的軍備。」除了抱怨援助被分掉，阿列斯托維奇還預測，美國想在今年底將烏克蘭送上談判桌。

阿列斯托維奇今年初因談及烏克蘭防空系統誤擊第聶伯羅社區大樓造成至少44人罹難，引發公憤後，提出辭呈。這位烏克蘭總統前顧問的言論與當前烏克蘭官方的表態不同。烏克蘭外交部長庫列巴（Dmytro Kuleba）3日表示，白宮提供對台軍援，並不會導致對烏克蘭的支持減少，他對此毫不懷疑。

根據英國《金融時報》2日引述知情人士的話指出，白宮行政管理和預算辦公室將在軍援烏克蘭的補充預算申請中，納入軍援台灣的款項，以減少行政和立法程序和時間，加快對台灣提供武器。若獲美國國會通過，將是美國第一次對台動用外國軍事融資額度。

此外，美聯社10日報導，美國國防部將提供新一批總值2億美元的武器及彈藥，支援烏克蘭繼續反攻，美國援烏的資金幾乎耗盡，預計拜登政府會要求國會批准補充撥款。