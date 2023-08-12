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俄軍空襲主要目標：烏軍的蘇24

聯合新聞網／ 獨家報導
烏克蘭用俄製蘇愷戰機攻擊俄軍防空系統。烏克蘭國防部宣稱，空軍昨天對俄軍人員、武器和軍事裝備集中地區進行10次襲擊，其中2次襲擊俄軍防空飛彈系統；而烏軍10日還擊落俄軍7架沙希德(Shahed) 136型攻擊無人機。 取自烏克蘭國防部官網
烏克蘭用俄製蘇愷戰機攻擊俄軍防空系統。烏克蘭國防部宣稱，空軍昨天對俄軍人員、武器和軍事裝備集中地區進行10次襲擊，其中2次襲擊俄軍防空飛彈系統；而烏軍10日還擊落俄軍7架沙希德(Shahed) 136型攻擊無人機。 取自烏克蘭國防部官網

【文．楊俊斌】

俄軍持續利用先進的巡弋飛彈、彈道飛彈和無人機對烏克蘭發動大規模空襲。俄媒披露，這些襲擊的主要目標是可以起降蘇-24戰鬥轟炸機的烏空軍基地。美國《新聞週刊》報導，襲擊對烏空軍基地的破壞程度有限，而烏軍正通過改造公路作為簡易機場，從而更有效地逃避俄軍打擊。

俄羅斯《觀點報》報導，烏軍至少還有12架蘇-24戰鬥轟炸機，主要任務是發射英國提供的「風暴之影」和法國提供的「斯卡爾普」遠程巡弋飛彈，其中被俄軍當成「眼中釘」的是烏空軍第7戰術航空兵旅，是烏克蘭唯一一支裝備上述兩款巡弋飛彈的航空兵部隊。

該部隊主要部署在赫梅爾尼茨基州的斯塔羅孔斯坦蒂諾夫軍用機場。5月24日，烏克蘭國防部長列茲尼科夫發佈了一張掛載「風暴之影」巡弋飛彈的蘇-24戰機照片，顯示烏軍已經具備發射該飛彈的能力，俄軍在幾天後就對該機場發動大規模導彈襲擊。

而烏軍蘇-24戰機不再固定部署在某個機場，而是每天都從一個基地轉移到另一個基地，以躲避俄軍襲擊。

俄羅斯專家稱，俄羅斯向烏克蘭發射的90%的巡弋飛彈和彈道飛彈都是在打擊部署蘇-24的烏軍機場。

最近幾天，俄羅斯軍方再次加強對烏克蘭軍用機場的打擊，特別是蘇-24可能駐紮地。

全俄「俄羅斯軍官」社會組織主席團主席謝爾蓋·利波沃伊少將表示，目前，烏克蘭有限的資源用於改裝蘇-24飛機，使其能夠攜帶英法遠程巡弋飛彈，因此，俄軍加強打擊烏克蘭空軍基地，並用防空系統摧毀烏軍戰機，讓烏空軍失去所有戰機，如此一來，英法提供的巡弋飛彈就將變得無用，因為烏軍將沒有飛機能發射它們；因此，俄軍已經開始全面摧毀烏克蘭機場和戰機。

不過，在美國《新聞週刊》看來，俄軍這類空襲的效果並不理想，特別是烏軍動用美國提供的「愛國者」和德國提供的IRIS-T防空系統全面保護空軍基地；「雖然俄軍動用了大批先進飛彈和無人機，但它們大部分都遭到攔截」。烏國空軍宣稱，在俄軍6日發動的空襲中，烏軍攔截了30枚巡航飛彈和27架無人機。

俄媒也承認，儘管俄軍不斷打擊烏克蘭境內的空軍基地，試圖摧毀其剩餘的軍機，但其中一些仍幸存下來，並對俄目標實施打擊。據稱，俄軍空襲效果不理想的原因之一是缺乏破壞機場的有效武器。

根據俄國防部披露的信息，俄軍對烏空軍基地的打擊主要使用的是空基Kh-101和Kh-555巡弋飛彈、海基「口徑」巡弋飛彈以及自殺無人機等。這些巡弋飛彈攜帶的戰鬥部威力有限，主要針對空軍基地的機庫、指揮塔台、彈藥庫和燃料庫等固定目標。

俄軍單靠數量有限的巡弋飛彈，很難對經過特殊加固的軍用跑道造成嚴重損傷。現代軍用機場的長度通常在2000-3000公尺左右，而蘇-24只需要數百米的跑道就能起飛。

根據美軍在歷次局部衝突中的經驗，要徹底癱瘓機場的效能，最好是使用專門的反跑道侵徹彈藥，在跑道上炸出密集的彈坑，才能確保對手的戰機無法起飛。俄軍也有類似武器，但體積太大，需要用戰機從空中投擲，無法裝在巡航飛彈上。

蘇-24。 取自中國軍事網
蘇-24。 取自中國軍事網

烏空軍基地即便遭到俄軍飛彈空襲，但只要部署在當地的蘇-24沒有受到直接破壞，就能繼續利用跑道起飛，轉移到其他基地。

德國《圖片報》報導，除強化機場防禦、頻繁轉移部署地點外，烏空軍還開始使用改裝的公路作為簡易機場。

俄羅斯專家認為，在俄軍保持高強度打擊的情況下，烏克蘭軍用飛機可起飛的機場和跑道將越來越少。

早在蘇聯時期，烏克蘭就建造了許多機場，以備戰時所需。烏克蘭目前正在改造這些廢棄的機場。

但俄羅斯專家認為，改造公路與廢棄的機場是非常昂貴和危險的，飛機可以在那裡降落，但無法起飛，因為這些地方有太多的垃圾，可能被吸入發動機並使其受到損害。

俄羅斯Regnum通訊社報導，對於烏軍計劃將公路改造為新的飛機跑道，即便烏軍利用公路起降戰機，但俄軍還是能很快就能發現目標並實施定點打擊。

在發射巡弋飛彈和躲避俄軍空襲方面，基輔得到西方的全力支持。烏軍戰機可以從24小時不間斷在烏克蘭西部和南部邊境飛行的北約偵察機處獲得空中情報。由於英法巡弋飛彈的技術特點，烏軍的蘇-24戰機不得不爬升到更高的高度，很容易被發現，為打擊俄軍後方目標，烏軍機還不得不接近前線地區。

烏軍戰機尤其是蘇-24的短缺使其無法組織更大規模的襲擊，摧毀烏軍剩下的軍機將是俄軍下一階段的重要任務。

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