美國通脹vs中國通縮 華郵：美國在經濟上擊敗中國的機會

【文．林齊萩】

《華盛頓郵報》昨（10）日發表文章指出，美國、中國這兩大經濟強權面臨的最大經濟問題截然相反，美國是通貨膨脹，中國是通貨緊縮，美國就業市場出奇地強勁，中國卻面臨巨大失業問題；文中指出，對美國而言，這很可能是擊敗這個經濟競爭對手的機會。至少，中國在經濟上超越美國的夢想可能會永遠被延遲。

這篇標題為《中國物價下跌是比美國通貨膨脹更嚴重的問題》的文章指出，美中是世界兩個最重要的經濟強權，但兩國面臨的最大經濟問題卻截然相反，美國過去18個月一直努力因應不斷上漲的消費者物價，但通貨膨脹率仍遠高於聯準會聯準會（Fed）2%的目標；相對之下，中國卻陷入通貨緊縮，根據中國官方的統計數據，中國消費者物價已經歷幾個月的停滯。

文章指出，兩國另一個截然相反的是就業，美國就業市場出奇強勁，就業機會遠高於失業人口；但中國卻面臨著巨大失業問題，6月份，中國16至24歲人口的失業率21.3%，再創新高，一些專家認為實際數字恐更高。

但美中兩國相似之處是今年的經濟成長率，文章指出，中國官方訂定的2023年目標是5%，且是以「動態清零」嚴重衝擊的2022年為基準，但專家認為，中國今年正常情況下的經濟成長率更可能僅3%，而摩根大通則估計美國今年的經濟成長率是2.5%，兩國從數字上來看差距不大。

《華郵》指出，從全球來看，中國是例外而不是美國，美國的通膨和就業強勁，幾乎在所有主要經濟體中都顯現。

而對中國這個COVID-19疫情前曾是全球經濟成長驅動力的國家來說，較慢的成長率遠遠偏離軌道，且出現了更多令人擔憂的狀況。同樣是疫情造成的經濟問題，兩國的反應截然不同，中國的「動態清零」政策可能留下更嚴重的經濟後遺症。

《華爾街日報》日前報導，中國日益加深的經濟萎靡進入一個可能較為危險的新階段。英國《經濟學人》也指出，若中國對通縮問題無解，想取代美國成為全球第一大經濟體將是奢求。經濟學家提醒，雖然中國可能不會陷入持續的通縮，但決策者須採取進一步行動來避免這種風險，並讓經濟再次恢復活力。