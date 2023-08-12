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大陸醫生按職位高低收回扣 稱為「54321返利模式」

聯合新聞網／ 獨家報導
大陸各大醫院進口醫療器材設備，採「54321」的利潤返回模式，讓醫療界成為集體腐敗的共犯結構，整治行業腐敗之風恐很難。圖為廣州醫院醫師對病患解說手術。 取材南方報業集團
大陸各大醫院進口醫療器材設備，採「54321」的利潤返回模式，讓醫療界成為集體腐敗的共犯結構，整治行業腐敗之風恐很難。圖為廣州醫院醫師對病患解說手術。 取材南方報業集團

【文．陸懷恩】

隨著大陸醫療領域反腐風暴持續推進，醫藥行業風聲鶴唳。《北京商報》引述藥品銷售代表說，「最近醫院主任都拒絕見面，讓我們不要去醫院找他們。」並透露，醫藥行業都循「54321的返點（返利）模式」；一款產品進醫院，5是職務較高負責人的份，依次遞減。

報導引述藥品行業銷售代表指出，一般來說，以前剛開始推銷產品時，銷售3至5天會拜訪一下醫院專家，但最近很多銷售被拒絕進院。不完全統計，迄今全大陸已通報被查醫院院長、領導已達168位，因受限統計，這一數字實際或許更多。

分地區來看，目前公開通報被查的醫院院長、書記數量最多的3個省分別為廣東、四川、雲南，分別已有41位、33位、12位院長及書記被查，3省合占全國通報總數的51.2%。

而從大陸國家衛健委聯合14部門，發布《關於印發2023年糾正醫藥購銷領域和醫療服務中不正之風工作要點的通知》來看，亦可見反腐風暴來勢洶洶，成為過去5年醫療糾正風氣參與部門最多的一次。中紀委在通報就指出，「這次行動是深入開展醫藥行業全領域、全鏈條、全覆蓋的系統治理，集中力量查處一批醫藥領域腐敗案件，形成聲勢震懾。」

目前，暴露的案子已不少，如一台直線加速器回扣1600萬元登上微博熱搜，是今年5月在中紀委國家監察網站披露的案例。另如8月7日中紀委國家監察網站再曝光一案件，上海菲茨機電設備公司負責人徐凱華，通過堂姐徐雲芬向時任浙江省樂清市衛健局局長王賢明，推薦其代理某品牌醫療設備，菲茨2021年共獲當地26個標案，總值8400萬元，王賢明收賄715萬元。

至於「54321返點模式」，業內人士告訴《北京商報》，這幾乎是醫藥界人盡皆知的「返利」（佣金）模式。也就是說，一款產品進醫院，5是職務較高負責人的份，4是業務院長份，3是藥劑科或者設備科份，2是科室主任，1是部分科室醫生。如果產品利潤為200萬元，職務較高的負責人可拿到200×0.05=10萬元。

據知，大陸三甲醫院主要大型醫療器材，逾9成是國外進口，採購價都比國內產品貴很多。產品利潤200萬拿10萬算是保守估計，一個醫院每年進口數億、甚至數十億醫療器械及藥品，很難想像整個行業的集體腐敗如何整治。

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