日本研究運輸機發射遠程飛彈 專家：變相擁戰略轟炸能力

【文．楊俊斌】

據美國軍事網站「戰爭地帶」（The War Zone）報飛，日本防衛省正在考慮改裝C-2運輸機為可發射遠程飛彈的「武器機」，從而具備遠程打擊能力。軍事專家看來，經過改裝且能夠發射遠程巡弋飛彈的C-2運輸機將成為戰略轟炸機，大幅增強日本航空自衛隊的遠程打擊能力。

據《日本時報》援引日本防衛省消息人士的話稱，日本改裝的C-2運輸機可從後艙門釋放配備飛彈的托盤，釋放後托盤和飛彈分離，飛彈飛向目標，C-2可能會對軍事基地和飛彈發射場等高價值目標進行打擊。

日本防衛省在2023財年將撥款2540萬美元用於為C-2運輸機配置托盤炸彈，C-2可空投由托盤攜帶的AGM-158B「聯合空對地防區外增程飛彈」（JASSM-ER）。該項目借鑒美國空軍的「速龍」計劃，計劃使C-130和C-17等運輸機具備空投托盤炸彈的能力，而無需對飛機進行大改裝。

C-2可以使用何種飛彈暫未披露。日本可能會考慮AGM-158巡弋飛彈，也很可能會使用12式反艦飛彈對地打擊的衍生型號。

C-2是日本為替代C-1運輸機研制的中型運輸機，研制工作於2016年完成，最大有效載重30噸。C-2運輸機在12噸標準配置下，最大飛行距離為6500公尺，在滿載下30噸，最大航程為5000公里，機身上部留有加油口，可接受空中加油，日本航空自衛隊裝備了約13架的C-2運輸機。

飛行中的AGM-158C飛彈。 取自美國洛馬公司官網

根據美國軍方公佈的信息，「速龍」項目由美國空軍提出，從2019年開始實施，目的是探索出一種可在運輸機投射武器的技術，飛彈安裝在托盤上，托盤配備降落傘，投放時從運輸機尾門投放，然後飛彈與托盤分離，發動機點火飛向目標。

托盤採用標準化尺寸設計，可由C-17A、C-130等不同類型運輸機攜帶。美軍C-17A大型運輸機採用「托盤化彈藥」方式可攜帶36枚左右的AGM-158B飛彈，C-130中型運輸機最多可攜帶14枚。

「速龍」項目可以追溯到上世紀80年代提出的「武器庫」的概念，將波音747民用客機改裝成為巡弋飛彈載機，最多可載72枚AGM-86空射巡弋飛彈。

C-2運輸機最大運載能力高於C-130運輸機，採用托盤化彈藥架時彈藥攜帶量應該高於C-130，可能可攜帶18枚AGM-158飛彈或12式改良型飛彈。

日本將C-2運輸機改造為「武器機」將大幅提升航空自衛隊的遠程打擊能力。與陸基飛彈發射裝置相比，運輸機飛行距離遠，發射位置靈活，可對目標發動打擊，對東北亞軍力格局將產生不小的影響。

改裝C-2運輸機是日本航空自衛隊加強遠程打擊能力計劃的一部分，航空自衛隊近年透過引進美國遠程飛彈、空中加油機、隱形戰鬥機等方式，積極增強遠程打擊能力。

根據「戰爭地帶」網站的報飛C-2運輸機除了從美國引進的AGM-158飛彈，還可能投放日本自研的12式改良型飛彈。據日本《讀賣新聞》報飛，日本政府正考慮列裝超千枚的遠程巡弋飛彈，並以西南諸島到九州為中心進行部署；這1000餘枚長程飛彈將由日本陸上自衛隊現有的12式岸基反艦飛彈改良而來。射程將從100公里擴大至1000公里，射程覆蓋北韓和中國東部沿海地區。

在日本2022年7月底發佈的《防衛白皮書》，首次向外界公佈了遠程巡弋飛彈模型的照片，照片由三菱重工名古屋制飛與推進系統工程公司提供，該飛彈也是由三菱重工集團研制。