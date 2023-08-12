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中國翼龍3無人機出局 沙烏地阿拉伯轉頭和土耳其簽下大單

聯合新聞網／ 獨家報導
土耳其Baykar公司出售給沙烏地阿拉伯的Akinci 無人機。 取自Baykar公司官網
土耳其Baykar公司出售給沙烏地阿拉伯的Akinci 無人機。 取自Baykar公司官網

【文．楊俊斌】

據《歐亞時報》10日報導，沙烏地阿拉伯當局宣佈已正式與土耳其的「巴伊卡爾」公司簽署合同，將採購並引進一大批該公司生產的「襲擊者」大型無人機。在沙烏地阿拉伯軍方新一代大型無人機的訂單爭奪戰中，中國的翼龍-3已經正式出局。

沙烏地將為其空軍和海軍採購至少數十架「襲擊者」無人機，訂單金額目前尚未公開，但據稱「超乎想象」，巴伊卡爾公司首席執行官將這一訂單稱之為「土耳其歷史上最大的國防出口合同」，可見其價格恐怕相當不便宜。

沙烏地這次除了要採購這些無人機，還將與土耳其建立聯合工廠，使得訂單中至少70%的無人機將在沙烏地本土製造，以增強自身的國防工業實力。

巴伊卡爾公司最著名的產品是在俄烏衝突等戰場上大顯身手的TB-2無人機，而「襲擊者」則是該公司最先進的一款大型察打一體無人機。

該無人機使用雙發渦槳驅動，最大起飛重量高達5.5噸，可搭載超過1噸重的武器彈藥，甚至能夠發射巡航導彈；除此之外，還搭載土耳其自行生產的有源電子相控陣列雷達、合成孔徑雷達以及電子戰套件等電子設備，光看硬件配置，稱得上豪華。

中國製無人機受到世界囑目。 珠海航展提供
中國製無人機受到世界囑目。 珠海航展提供

該無人機首飛至今還沒幾年，已經有不少國家選擇，巴基斯坦都採購了該款無人機，其市場競爭力還是不容小覷的。

為何這次沙烏地沒有選擇中國的翼龍-3無人機，而是選擇土耳其的「襲擊者」？沙烏地買「襲擊者」不僅是衝著無人機去的，其合同中明顯提及了「土方將向沙烏地轉讓該無人機的關鍵技術」。沙烏地不僅是買無人機，更是要買無人機的技術。

成立於1986年的土耳其Baykar公司生產的無人機揚威俄烏戰場。 取自 Baykar公司官網
成立於1986年的土耳其Baykar公司生產的無人機揚威俄烏戰場。 取自 Baykar公司官網

翼龍-3作為最先進的常規察打一體無人機之一，在最大起飛重量、武器載荷乃至態勢感知能力上都要領先於「襲擊者」，但考慮到沙烏地和美國的安全合作關係，中共恐怕不會冒著洩露軍事機密的風險向沙烏地轉移該無人機使用的關鍵技術。

沙烏地不買翼龍-3等武器也並不意味著未來就不打算和中國做生意。沙國早在2017年就和中方簽署合同、在沙烏地建立彩虹-4無人機的生產工廠；目前仍在努力推進採購更多中國武器裝備的計劃，例如CR-500「金鷹」無人機、「巡龍」巡飛彈乃至紅旗-17AE防空系統等，未來還有可能採購中國製的戰機。

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