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容海恩現象：國安法下香港議員的「大義滅親」

聯合新聞網／ 獨家報導
香港立法會議員容海恩，去年當公公袁弓夷被通緝後，馬上宣布劃清界線，脫離「翁媳」關係，大義滅親現象令人唏噓。 轉引容海恩Eunice Yung臉書
香港立法會議員容海恩，去年當公公袁弓夷被通緝後，馬上宣布劃清界線，脫離「翁媳」關係，大義滅親現象令人唏噓。 轉引容海恩Eunice Yung臉書

【文．邢雲】

最近一個多月，香港社會很關心一位女性公眾人物的家庭狀況，甚至不時傳出她離婚假消息。她並非娛樂圈明星，而是「愛國者治港」下兩屆立法會議員、現年42歲的建制派新民黨副主席容海恩。面對違反「國安法」被通緝的公公、「香港議會」發起人袁弓夷，她說，若知其行蹤，必毫不遲疑向警方舉報。

2019年「反送中」運動在港風起雲湧，當時袁弓夷是一名電子工業實業家，擁有的「科苑有限公司」在港及美國納斯達克上市，他雖在上海出生，但從小就在香港長大，並入了日本國籍。「反送中」高潮時，袁弓夷赴美遊說美總統川普制裁北京，2019年美國國會通過《香港自治法》，與袁關係很大。

2021年中共在港實施《香港國安法》後，袁弓夷2022年元月在其經營的YT頻道提出將成立香港臨時議會，以抗衡「完善選舉制度」後的香港立法會，並在當年7月成立香港議會籌委會。2022年8月，香港警務處國家安全處以涉嫌違反《香港國安法》第22條顛覆國家政權罪，通緝袁弓夷，成為繼朱牧民後另一位被通緝的非中國籍香港居民。當時含羅冠聰等共8名流亡海外的香港民主派人士，被各懸賞100萬港幣通緝。

容海恩今年7月和丈夫袁彌昌（右）被香港警務署同時傳訊問話，事後開記者證明自己清白，並稱離婚解決不了問題。 搜狐網
容海恩今年7月和丈夫袁彌昌（右）被香港警務署同時傳訊問話，事後開記者證明自己清白，並稱離婚解決不了問題。 搜狐網

袁弓夷被香港國安處指計劃發起公投推翻中央及港府，勾結海外反華政客組織，在不同場合要求外國制裁中國和香港等，涉嫌干犯國安法的「顛覆國家政權」和「勾結外國或者境外勢力」罪行。

為此，容海恩去年8月登報，宣告「脫離爺媳（翁媳）關係」。她說，「作為流著偉大祖國之血的中國人，在國之大義前提下」，因袁弓夷涉違《港區國安法》而作出該決定。」袁弓夷被通緝後，容海恩隨即在電台節目公開呼籲公公「回港自首」，並說已提醒正在海外的丈夫袁彌昌，在法律或金錢方面要小心。

容海恩與袁彌昌2018年結婚時幸福洋溢。 香港經濟通
容海恩與袁彌昌2018年結婚時幸福洋溢。 香港經濟通

7月24日清晨，她和丈夫、任教香港城市大學亞洲及國際學系的袁彌昌仍在睡夢中，10多名警員突登門搜查，檢取寓所內的電腦和手機，並帶兩人到警署問話，歷時3小時。事後，容海恩召開記者會說，自己是清白的，會全力配合警方調查，若知悉公公行蹤，「必毫無遲疑舉報」。她多次強調，與公公「道不同不相為謀」，撇清關係是為了「保護家人」。

容海恩的公公袁弓夷2022年被通緝後流亡海外。 取材微博
容海恩的公公袁弓夷2022年被通緝後流亡海外。 取材微博

不過對此，新加坡國立大學政治學副教授莊嘉穎對《BBC中文網》說，這種做法讓人相當疑惑，很戲劇化。他說，以前沒聽過香港人會這樣，「這正恰恰反映了國安法過度模糊、範圍過廣的情況，觸法原因不清楚，導致牽扯在內的人會用各種手法，來表達自己跟案件沒有太大的關係。」

而容海恩作為建制派政治人物，預料心中也多了一層複雜性。「她可能是出於恐懼，也可能出於計算，想用這麼絕的行為，表示對北京的忠誠度，作為一種政治籌碼。」

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