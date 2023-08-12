日本駐台記者抱怨日媒對蔡政府不利新聞裝死 嚴重墮落

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聯合新聞網／ 獨家報導
本田善彥撰文分析侯友宜訪日有無成果。 翻攝侯友宜臉書
本田善彥撰文分析侯友宜訪日有無成果。 翻攝侯友宜臉書

【文．林齊萩】

旅台的日本作家本田善彥在最新一期的《亞洲週刊》的文章提到，一位曾擔任過日媒駐台特派員的資深媒體人指出，多數日本主流媒體一向都不怎麼報導民進黨政府的腐敗、無能等，凡遇到對蔡英文政府不利的消息，就不聞不問裝死，墮落得十分嚴重。

本田善彥過去就曾批評過一些日本媒體罔顧事實，迎合台灣當權者的政治宣傳，除非他們無能或懶惰，否則實質上已墮落成當權者的邪惡共犯。

本田善彥近期在《亞洲週刊》發表《侯友宜訪日的實效》一文，分析中國國民黨總統參選人、新北市長侯友宜7月底到8月初訪日的效果。本田善彥指出，據台灣在野人士的理解，民進黨政府的對日台交流這一塊經常耍小動作，意圖壟斷日台管道；日方也感嘆，提出想要訪問在野政治人物的時候，經常都被排滿別的行程，以阻止他們之間的往來。

本田善彥指出，在如此扭曲的環境下，任何台灣在野人士與日方的交流，都自然有其意義；不過，畢竟這些不是日本國內議題，而且侯友宜目前是相對弱勢的在野黨參選人，除非台灣出現政黨輪替，否則不容易被日本人關注。

對於台灣政客訪日的話題為何在日本國內不受矚目？本田善彥引述一位跑政治線的日本媒體人看法稱，目前日本正處多事之秋，根本無暇關心海外的零星議題，且政客和媒體每天大肆報導俄烏戰爭，直接或間接地煽動「台灣有事」的危機感，但除非直接影響到自己生命安全的危機發生，否則日本民眾不可能去關心其他瑣事；日方關注台灣局勢的最大原因，就是台灣內政可能對台海兩岸關係產生實際影響，僅此而已。

日前，本田善彥也曾針對台灣民進黨立委郭國文訪日時，將日本比喻為來救「大雄」（台灣）的「哆啦A夢」提出批評，並列舉一些日本網友的留言指出，日本人根本不想被台灣拉下水。

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