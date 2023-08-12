新版「大和」號 日本打造全球最大反導戰艦

【文．楊俊斌】

陸基「神盾」反導計劃擱淺後，日本轉而規劃建造兩艘全新的「神盾」系統搭載艦（AESV），作為移動的海上防空反導基地。

在日本防衛省近日公佈的《防衛白皮書》中，AESV首次清晰地展現出真面目。

就外形和武器裝備來看，該艦與日本海上自衛隊現役的「神盾」驅逐艦存在繼承關係，但噸位更大，被軍事評論人士稱為「令和時代的大和號」。

根據日本防衛省公開的信息，AESV的排水量約為2萬噸，長210公尺左右、寬40公尺左右。如果數據屬實，將成為日本在二戰後建造的最大軍用艦艇。

英國「海軍新聞」網站指出，雖然與二戰時的「大和」號戰列艦無法相提並論，但AESV的已經超過海上自衛隊現役的「出雲」級「准航母」。在亞洲乃至全世界範圍內，是同類艦艇中最大的。

批評者認為，與歷史上的「大和」號一樣，AESV可能給納稅人帶來沉重的負擔。「海軍新聞」援引一位匿名的日本防衛省官員的話說：「關於AESV，正在考慮將其縮小，還考慮增設聲納等反潛設備。基本任務仍然是彈道導彈防禦更接近現有的宙斯盾艦。」

日本《朝日新聞》網站報導，即使採用較為保守的設計，ASEV仍會超越日本當前最大的「摩耶」級驅逐艦。「摩耶」級的標準排水量為8200噸，長170公尺、寬21公尺。

2023年版《防衛白皮書》中最新照片顯示，AESV將沿用「摩耶」級的Mk45型127毫米主炮。

該艦的核心是美國洛克希德·馬丁公司生產的SPY-7型相控陣列雷達，雷達起初是為陸基「宙斯盾」系統準備的。

AESV的武器控制系統會在「摩耶」級的基礎上進一步升級。日本官員表示，「我們根據最新的設計方案，繪制出了AESV的新形象」。

不願透露姓名的原日本防衛省官員向「海軍新聞」透露，ASEV艦橋上方的區域和澳大利亞的「霍巴特」級防空驅逐艦類似，該艦的桅桿則讓人聯想到西班牙的F110型護衛艦。

軍事觀察家分析，F110型護衛艦配備與ASEV大體相同的雷達系統，日方高層傾向於降低技術風險，沒有把裝備舊型號雷達的美制驅逐艦作為參考。

據日本時事通訊社報導，ASEV最令人印象深刻的武器裝備要數128個垂直發射單元，火力比「摩耶」級提升了33%。賦予ASEV更強大的防空反導能力，不僅可以攔截常規彈道導彈，還會針對新興的高超音速武器進行優化。

2023財年，日本防衛省撥款2208億日元購買兩艘配備美制SM-3 Block IIA和SM-6導彈的ASEV，兩款導彈的採購費用分別為595億日元和136億日元。

今年4月，日本政府已經與兩家本土企業簽訂了設計ASEV的合同，三菱重工獲得了17億日元的合同，日本海事聯合公司獲得了7億日元的合同。

第一艘ASEV將由三菱重工建造，第二艘由日本海事聯合公司建造。日本防衛省希望分別在2028年4月前和2029年4月前服役。