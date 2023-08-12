快訊

11大媽拍「水上廣場舞」抖音被沖走7慘死 景點未竣工缺護欄惹議

出訪巴拉圭 賴清德：讓國際了解台灣堅持民主自由

林右昌轟南投救災一問三不知 許淑華揭「證據」反嗆：中央不知不覺

湖南幼師出軌學生家長 被正宮拽著頭髮遊街

聯合新聞網／ 獨家報導
長沙明星幼稚園的幼教師，因出軌學生家長，被正宮拽著頭髮「遊街」。 取材微博
長沙明星幼稚園的幼教師，因出軌學生家長，被正宮拽著頭髮「遊街」。 取材微博

【文．陸懷恩】

大陸網友近日爆料，湖南長沙明星幼稚園一名學生女班主任姜老師，在學生家長的新屋，疑似出軌學生爸爸，被學生媽媽現場抓姦後遊街示眾，並在朋友圈發消息。從網傳視頻可見，正宮扯著幼教女師頭髮在遊街，沿路嗆喊這人是小三。

陸媒報導，被抓女子是長沙「明星幼稚園」的幼教師，外形甜美，還是班主任；抓她頭髮的是學生家長的正宮。這位正宮因工作忙，讓丈夫接送小孩，不料一來二去竟發生這種事。視頻上看，被揭露女子一度面紅耳赤，有氣無力遭原配隨意掌控，不做任何反抗。

據知，正宮最氣的是因公公患病住院，她須前往照顧，但丈夫竟將女幼師帶回家，在新房發生關係，如果不是她提前返家，這一切都還被矇在鼓裡。

面對發現丈夫出軌事實，原配憤怒至極，要求幼女教師按以下資訊發朋友圈：「我是小三，住在xx，出軌學生爸爸，被她老婆在他們新房抓了現場，我臭不要臉，求她老婆原諒！」、「我是明星幼稚園老師xx，我出軌我學生的爸爸，被她老婆抓了現場，我臭不要臉，求大家轉發，以此來唾棄我。」

涉事幼稚園工作人員表示，是學生媽媽將姜老師約出來，然後打了姜老師，還帶她遊街。目前，當事人姜老師已離職，另有一說是被開除。同時，涉事老師已報警，相關部門已介入調查處理。

正宮逼幼教師在朋友圈發消息，指責自己。 取材微博
正宮逼幼教師在朋友圈發消息，指責自己。 取材微博

消息曝光後，網友意見兩極。多數人認為女幼師行為應被強烈譴責，「她的行為不僅背離教育者的職業道德，更對人家家庭產生了巨大傷害。」也有人對原配的激烈舉動表示理解，「面對丈夫的背叛，她情緒失控也是可以理解的」。

不過有不少網友認為，正宮做法太超過，「被原配一鬧，幼師工作也丟了」、「孩子爸爸可照樣回歸家庭，繼續生活，受傷害最大的肯定是這幼師。」也有網友認為，儘管涉事教師存在道德問題，但帶她「遊街」、拍照發朋友圈的學生家長，是否也存在行為不妥之處？

對此，上海市協力律師事務所律師認為，視頻中原配並未採取合理合法手段解決問題，而是選擇將「抓姦」視頻公開至互聯網，以公開侮辱方法報復，這將對該女老師的人格名譽造成巨大傷害。此行為是嚴重損害公民人格、名譽的侮辱行為，也是法治社會絕不能容忍的。據《刑法》第246條，以暴力或者其他方法公然侮辱他人，情節嚴重的，構成侮辱罪，處3年以下有期徒刑、拘役、管制或者剝奪政治權利。

《獨家報導》第1225期+第1226期 大佛心印直了成佛 最強開運攻略秘笈歷年來超震撼曝光 妙天禪師首度公開高階禪法
《獨家報導》第1225期+第1226期 大佛心印直了成佛 最強開運攻略秘笈歷年來超震撼曝光 妙天禪師首度公開高階禪法

延伸閱讀

放任無證生手術致2患者死亡 長沙9醫護聯名舉報上司

湖南幼師出軌學生家長被遊街 律師：元配抓人也涉侮辱

女藥師流產忍痛答應丈夫離婚 她看小三IG驚覺自己被綠了

25歲女職員傳性感照勾引已婚總經理 正宮1招反擊 小三崩潰求饒

相關新聞

日本研究運輸機發射遠程飛彈 專家：變相擁戰略轟炸能力

據美國軍事網站「戰爭地帶」（The War Zone）報飛，日本防衛省正在考慮改裝C-2運輸機為可發射遠程飛彈的「武器機」，從而具備遠程打擊能力。軍事專家看來，經過改裝且能夠發射遠程巡弋飛彈的C-2運輸機將成為戰略轟炸機，大幅增強日本航空自衛隊的遠程打擊能力。

德國公立大學首赴中國設分校 德國教育部氣炸

位於德國西部比勒菲爾德（Bielefeld）市的比勒菲爾德應用科技大學上個月底在海南設立分校，這是中國境內第一所由外國機構創辦的獨立高等院校，也號稱是德國公立高等院校在中國自主辦學的第一家。但這項海外創校計畫卻引來德國本土的批評，德國聯邦教育部也表達質疑的立場。

拚觀光爭取陸客 陳建仁宣布先開放旅外陸客來台

為拚觀光、爭取陸客來台，行政院長陳建仁今（11）日宣布，優先恢復旅居中國大陸以外地區的陸客來台觀光。

陳吉仲部長帶頭賣台肥土地 曹啟鴻自肥爽賺千萬？

房價節節攀高，年輕人要近10幾年不吃不喝才能買房，致7月16日黃國昌和「館長」陳之漢以居住正義上凱道抗爭；議題方興未艾，本刊竟又接獲民眾投書，完全公股的台肥公司居然在今年5月，將原本推出興建住宅的新竹D7案10,418 方公尺(約1甲，3000坪)土地，以不到1 個月的時間，在農委會5名公股董事的「監督下」，閉著眼睛把新竹D7住一案輕率的售出，除了少進帳19億元之多外，台肥董事曹啟鴻民股董事更因此售地案可獲約400 萬元紅利而自肥。

新版「大和」號 日本打造全球最大反導戰艦

陸基「神盾」反導計劃擱淺後，日本轉而規劃建造兩艘全新的「神盾」系統搭載艦（AESV），作為移動的海上防空反導基地。

俄軍空襲主要目標：烏軍的蘇24

俄軍持續利用先進的巡弋飛彈、彈道飛彈和無人機對烏克蘭發動大規模空襲。俄媒披露，這些襲擊的主要目標是可以起降蘇-24戰鬥轟炸機的烏空軍基地。美國《新聞週刊》報導，襲擊對烏空軍基地的破壞程度有限，而烏軍正通過改造公路作為簡易機場，從而更有效地逃避俄軍打擊。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦