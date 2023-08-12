湖南幼師出軌學生家長 被正宮拽著頭髮遊街

【文．陸懷恩】

大陸網友近日爆料，湖南長沙明星幼稚園一名學生女班主任姜老師，在學生家長的新屋，疑似出軌學生爸爸，被學生媽媽現場抓姦後遊街示眾，並在朋友圈發消息。從網傳視頻可見，正宮扯著幼教女師頭髮在遊街，沿路嗆喊這人是小三。

陸媒報導，被抓女子是長沙「明星幼稚園」的幼教師，外形甜美，還是班主任；抓她頭髮的是學生家長的正宮。這位正宮因工作忙，讓丈夫接送小孩，不料一來二去竟發生這種事。視頻上看，被揭露女子一度面紅耳赤，有氣無力遭原配隨意掌控，不做任何反抗。

據知，正宮最氣的是因公公患病住院，她須前往照顧，但丈夫竟將女幼師帶回家，在新房發生關係，如果不是她提前返家，這一切都還被矇在鼓裡。

面對發現丈夫出軌事實，原配憤怒至極，要求幼女教師按以下資訊發朋友圈：「我是小三，住在xx，出軌學生爸爸，被她老婆在他們新房抓了現場，我臭不要臉，求她老婆原諒！」、「我是明星幼稚園老師xx，我出軌我學生的爸爸，被她老婆抓了現場，我臭不要臉，求大家轉發，以此來唾棄我。」

涉事幼稚園工作人員表示，是學生媽媽將姜老師約出來，然後打了姜老師，還帶她遊街。目前，當事人姜老師已離職，另有一說是被開除。同時，涉事老師已報警，相關部門已介入調查處理。

正宮逼幼教師在朋友圈發消息，指責自己。 取材微博

消息曝光後，網友意見兩極。多數人認為女幼師行為應被強烈譴責，「她的行為不僅背離教育者的職業道德，更對人家家庭產生了巨大傷害。」也有人對原配的激烈舉動表示理解，「面對丈夫的背叛，她情緒失控也是可以理解的」。

不過有不少網友認為，正宮做法太超過，「被原配一鬧，幼師工作也丟了」、「孩子爸爸可照樣回歸家庭，繼續生活，受傷害最大的肯定是這幼師。」也有網友認為，儘管涉事教師存在道德問題，但帶她「遊街」、拍照發朋友圈的學生家長，是否也存在行為不妥之處？

對此，上海市協力律師事務所律師認為，視頻中原配並未採取合理合法手段解決問題，而是選擇將「抓姦」視頻公開至互聯網，以公開侮辱方法報復，這將對該女老師的人格名譽造成巨大傷害。此行為是嚴重損害公民人格、名譽的侮辱行為，也是法治社會絕不能容忍的。據《刑法》第246條，以暴力或者其他方法公然侮辱他人，情節嚴重的，構成侮辱罪，處3年以下有期徒刑、拘役、管制或者剝奪政治權利。