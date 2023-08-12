德國公立大學首赴中國設分校 德國教育部氣炸

【文．林齊萩】

位於德國西部比勒菲爾德（Bielefeld）市的比勒菲爾德應用科技大學上個月底在海南設立分校，這是中國境內第一所由外國機構創辦的獨立高等院校，也號稱是德國公立高等院校在中國自主辦學的第一家。但這項海外創校計畫卻引來德國本土的批評，德國聯邦教育部也表達質疑的立場。

德國比勒菲爾德應用科技大學（Hochschule Bielefeld – University of Applied Sciences and Arts）創立於1971年，在德國擁有不錯的排名。根據該校官方訊息，海南分校未來預計招生規模可達1.2萬人，並提供學士及碩士學位，預計今年秋季開課，首屆有來自中國12個省市的140名學生入學，主要以理工農醫為主。該校的畢業生可獲中國教育部承認的學位；符合條件的學生可赴德國比科大學習一年，成績合格者可獲得中德雙學位。2025年，海南分校還將與德國本部進行首批的交換學生交流。

據該大學的介紹，海南比勒費爾德應用科學大學（Hainan Bielefeld University of Applied Sciences，BiUH）設在中國海南省的海南自由貿易港。當地允許外國學校開設工程、農林、醫藥學科的獨立辦學機構，但中國其他地區，外國學校只能與當地學校合作辦學。

日前，德國聯邦教育部對這個海外創校案公開表示質疑，認為在科學和研究領域，中國越來越是德國的競爭者和體制內對手，德方認為，學術自由、共同研究成果的運用，以及科研合作的法治安全須獲得保障。

一位教育部發言人對德國媒體表示，德國教育部長貝蒂娜·斯塔克-瓦辛格（Bettina Stark-Watzinger）已公開與這個海外辦學專案撇清關係。不過，海南分校仍獲得德國教育部出資的「跨國教育」計劃共190萬歐元的資助，因該計畫是上屆政府於2020年批准。

海南分校則表示，該校不會因獲得中國政府補貼而產生依賴性，並指出，海南分校的校長將由德方擔任，重要決策機構中，德方也將佔有多數比率。

上個月，德國知名學府埃爾朗根-紐倫堡大學（Friedrich-Alexander University，FAU）宣布拒收中國公派留學生，德國教育部長還出來力挺該校，並呼籲更多德國教育機構加大對中國公派留學生的審查。