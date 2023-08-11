陸國安部破獲CIA間諜案 軍工涉密人員被美大使館誘惑

【文．邢雲】

中美諜報戰風聲鶴唳，中共國安部今（11）日在其「公眾號」發布消息稱，國家安全機關近期破獲一起美國中央情報局（CIA）間諜案，涉案人為解放軍某軍工團工作人員，為重要涉密人員，公派赴義大利留學時被美吸收，目前已受法律懲罰。

今年7月24日美國中情局長伯恩斯坦承，美在中國建立10多年的情報網絡，「遭遇毀滅性反情報損失」，不少中國招募的情報人員不是被捕就是被處決，多達30名CIA中國幹員被國安部拘押。」伯恩斯說，目前已努力重建。」中共國安部公布此案例，意在警告美國「道高一尺，魔高一丈」。

根據國安部公布案例，犯罪嫌疑人曾某某，1971年7月生，中共解放軍某軍工集團工作人員，屬重要涉密人員。曾某某被單位公派到義大利留學期間，美國駐義使館官員塞斯主動與曾某某結識，此後透過聚餐、郊遊、欣賞歌劇逐步建立密切關係。

國安部稱，曾某某心理上逐漸對塞斯產生依賴，塞斯向曾灌輸西方價值觀。在塞斯吹噓和拉攏下，曾某某動搖了政治立場。隨著雙方交往逐步深入，塞斯向曾某某亮明CIA羅馬站工作人員身份，承諾給付巨額報酬，並為曾某某全家辦赴美移民，要求曾某某提供軍事情報。

曾某某表示同意並與美方簽署協議，接受美方考核和培訓。曾某某留學進修結束後，回國繼續與CIA員多次秘密接頭，提供大量核心情報，收取間諜經費。

公告未說明該間諜破獲時間及審查經過，只說「國家安全機關經縝密偵查，獲取曾某某間諜活動證據，依法對其採取強制措施，及時消除危害。目前，國家安全機關已將該案移送檢察機關審查起訴。」

事隔多年中共國安部再發間諜公告，也引起網民及媒體評論。一位網民說，曾某某是被山東省民眾所舉報，另一上海網友好奇「什麼是西方價值觀，能否說清楚？」還有網友說，「可以想像一下滲透力已到軍工集團內部，那是多恐怖，眼線安插如此瘋狂，何止一個。」相較過去隱匿，網友直稱「聞到了一絲戰爭前的味道——大國之間指名道姓，展示細節地報導間諜行為。」

此外，多家陸媒今同時報導一樁5月的舊案，78歲華僑梁成運以愛國名義從事間諜活動，洩露國家機密，這起駭人聽聞的間諜案5月在蘇州市中級人民法院宣判。

現年78歲、以「愛國華僑」身份周遊中美兩國的梁成運，今年5月以間諜罪判處無期徒刑。 搜狐網

香港出生的梁成運16歲赴英留學，畢業後在聯合國擔任秘書和行政，正是這時期，梁成運受到美國間諜組織注意並加入。其後，梁成運被包裝成一名美國商人，利用其華人身份拉攏和引誘其他華人，以獲取中國情報。他還創辦慈善基金組織，吸引中國留學生並借此收集情報。

1978年中共改革開放後，不少人前往大陸投資。間諜組織利用梁成運的華人身份讓他返國投資，並透過美國奧克拉荷馬-廣州友好協會名義，以商務友好交流為幌子，進行間諜活動。梁成運在中國建立了聲望，被視為「愛國華僑」，還創辦美國梁氏文化交流基金會，以掩蓋間諜行為。直到2015年，梁成運被國安局盯上，2021年從美國飛上海浦東機場，一下機就被國安人員逮捕。

報導稱，國安局通過梁成運提供的手機、電腦和供詞等物證，迅速打擊了梁成運涉及的整個間諜網絡，最終，快80歲的老人，因間諜罪被蘇州市人民法院判處無期徒刑，剝奪政治權利終身。

大陸今年7月1日通過新版《反間諜法》，其中要求在美企上班員工有義務協助「反間諜」工作。《華爾街日報》稱，嚴格的3年疫情政策已讓外資出逃，在地緣政治局勢緊張下，北京再祭出此法，讓外資及外國遊客更不敢來。「今年首季中國旅行社接待入境遊客僅5.2萬人，比起疫情前觀光遊客人數少了99%。」