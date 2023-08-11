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賴清德摔落神壇 總統聲量黑馬居然是他！？
【文．楊雪妍】
昨(10)日選情熱議的第一名不是柯賴侯，而是郭台銘，「何時宣布選總統？ 郭台銘：由台灣人民智慧決定」這一則新聞引起版友熱議，討論量達2113筆，足見郭董一出手便知有沒有！根據QuickseeK 總統大選每日情報總統候選人聲量排名，8/10到8/11的潛在候選人聲量排名侯友宜躍升第一名，聲量是24,933 (上升1)，第二名是柯文哲，聲量是20,411(上升1)，第三名是賴清德，聲量是15,094 (下降2)。
根據 QuickseeK的調查，侯友宜位居第一名，主要是聯合新聞網FB在討論「台電預計虧4000億 恐全民買單 侯友宜：錯誤政策 比貪汙更嚴重」，這個新聞一出，引起網友熱議，討論聲量有1891筆，網友表示「錯誤政策也是貪污的一貫手法啊」、「就是凍漲價格國家支出，不然政府都不要支出全部漲足啊」、「虧了全民買單，這是什麼道理 是不是應該把獎金吐出來自行買單」。
而總統候選人聲量排名第二名的柯文哲，主要是ETtoday新聞雲FB在討論「柯文哲找空姐「短裙熱舞」！謝震武罕重話 嗆爆民眾黨美女發言人」，討論聲量1175筆，網友表示「反正現在新聞都是在監督在野黨的，眼前的民主不民主，只有民主進步黨執政才是真民主」。第三名的賴清德，則不在主要是風傳媒FB 在討論「拋10年戰略計畫 柯文哲：2030再生能源占比達40％」，討論聲量12310筆，網友表示「這個老實說做不到」。
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