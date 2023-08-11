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陸行之：日本廠優於德國廠、德國廠優於美國廠 台積電能不聽美國爸爸的話嗎？

聯合新聞網／ 獨家報導
翻攝自陸行之臉書
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【文．楊雪妍】

台灣的模範生台積電，到了美國沒有受到禮遇就算了，還被迫簽下自願保護計畫，資深媒體人陳鳳馨認為，內容隱含著亞利桑那州政府認為台積電是個壞老闆，對此，資深半導體產業評論家陸行之，則認為台積電如果日本廠和德國廠run的很順利，政府補助持續加碼，何嘗不能繼續加碼到7nm/5nm，這樣也可以給比較龜毛的美國政府一點招商競爭壓力。

被視為護國神山的台積電，有一點風吹草動，就讓台灣整個七上八下，這次甚至連創辦人張忠謀都說出在台積電面臨地緣政治之際，他不能坐在駕駛座上感到遺憾，陸行之認為張忠謀是指可以做的更好的遺憾，但是台積電赴美國亞利桑那州設廠被工會指控以至於被迫簽署自願保護計畫，陳鳳馨覺得因為亞利桑那州認為台積電「你不夠安全，你不夠健康，透明度不高，培訓不夠，所以我們要來監督」。

翻攝自陸行之臉書
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陳鳳馨建議「台積電要學的一門新功課是政治學」，然而這對企業而言，就是要額外支出一筆經費。與其陷入如此複雜的死亡陷阱，陸行之認為不如把籌碼壓在獲利高的地方，他也預測台積電日本廠長期獲利率將優於德國廠，德國廠優於美國廠。陳鳳馨也說台積電在日本熊本設廠很順利，甚至還要建第二個廠，台積電在當地是夢幻職業，而且日本企業文化與台灣企業文化接近。

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但陸行之也亦有說指的說，如果一個董事長在幾年前下了一個錯誤的策略決定，結果總經理也無法順利執行，即使繼續執行下去也會擴大虧損變錢坑，你們覺得公司還要等多久才會決定叫停止血，還是乾脆順勢慢慢拖下去？不知道是否有人要負責？根據一些訊息來源，感覺公司最近開始在究責。對此，網友則說，「講的台積電好像有選擇一樣。全世界都在建立因應地緣政治風險的新營運型態，想維持過去那種商業不談政治的日子只是一種妄想而已。」、「別忘了接任的不久前還擴大投資，其他美國公司也大蓋廠(除了I，還有另一個T、跟O)，也沒聽到在抱怨，韓國人早也去了、全球佈局比台灣強，問題或許出在根本沒有全球佈局的人才與視野」、「在政治面前很難做出最有效的決策!尤其是被自己媽媽逼著答應外國爸爸的要求!」

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