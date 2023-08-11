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核廢料處理 侯友宜的直球對決

聯合新聞網／ 獨家報導
獨家報導主筆室
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【文．毛嘉慶】

國民黨總統候選人侯友宜正式拋出「重啟核四」，並要在2040年讓台灣實現「無煤家園」，這是外界期待侯友宜已久的「直球對決」，在理念之下的團結，才是真團結。

平心而論，侯友宜從來沒有「反核」，但對於核能的安全性，核廢料的處理，的確是以最高標準來檢驗。

重啟核四無煤家園 團結在理念之下

2019年，侯友宜認為韓國瑜提出的重啟核四是「假議題」，他在議會備詢時說，「已經20年了，核廢料要放在哪裡都沒著落，核四廠的燃料棒已經有一半運回去美國，核廢料又沒有辦法處理，這個議題怎麼談下去？」「現階段就是這樣，跟誰提政策無關。台灣不能缺電，但是一定要先考慮核安，現階段的狀況不能騙人，台電沒有辦法、也沒有能力解決核安和核廢料問題。」

侯友宜也在臉書寫道：「我從不反對核電。面對核四，我要問的是：安全無虞嗎？誰來負責營運？我們防災救災的能力到那裡？核廢料怎麼處理？如果這些問題都不能解決，加上燃料棒已經有一半運回去，重啟核四就是一個假議題！」

這些當然會是民進黨的打點，但同時也是侯友宜最好的轉機。只要2023的侯友宜，能通過2019侯友宜的檢驗，侯友宜就是國民黨的中興聖主，小雞最愛的母雞；反之若通不過，那麼侯友宜的鐵漢人設也就會蒙塵。

總之，不是全壘打就是三振，侯友宜沒有模糊的空間。

核廢料、核廢料、核廢料

核能安不安全、防災救災如何，這些資料都在民進黨手上，選前無法檢驗；侯友宜唯一必須要在選前解釋的，只有三件事，那就是：核廢料、核廢料、核廢料！

幾乎可以這樣說，侯友宜只要讓核廢料的處理過關，就可以在台灣歷史留名，若侯友宜模糊以對，那就不是直球對決，也就沒有讓人耳目一新的效果。

目前侯友宜提出的第一個作法，是學習芬蘭、美國把核廢料「打到地底下」，這是很成熟的技術，在科學上沒有太大爭議，但是在政治上呢？可想見民進黨會有以下三個打點：

1.侯友宜總統打算把核廢料，打到台灣那個縣市的地底下？

2.美國自己都沒有核廢料的最終處置場，侯友宜要怎麼學美國？

3.如果核廢料可以處理，為什麼2019的核友宜要說「台電沒有能力解決核廢料問題」？

目前除了芬蘭、瑞典，使用核電國家還沒有能確定核廢料最終處置場所的地點，可見政治上的疑慮是客觀存在的。上述三個問題的答案，跟侯友宜的選舉基本上是綁在一起，只要能提出選民能接受的解決方案，就是海闊天空。侯市長，加油！※以上言論不代表獨家報導立場※

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