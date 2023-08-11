漢翔完成第1000架客機機尾段交機 展現蔡總統「國機國造」政績

【文．宋秉忠】

漢翔10日下午舉行「龐巴迪(Challenger)系列商務客機機尾段第1000架交機典禮」，蔡總統致詞時以漢翔的成就為例指出，台灣已經證明有能力在高端客機的全球產業鏈中，扮演重要的角色；台灣的航太產業已經從過去的零件代工，發展為機體結構、內裝，甚至是發動機的製造和維修市場；台灣航太產業以30多年來的經驗，藉由「國機國造」政策帶動產業、技術升級，再將系統件能量應用到更高階的民航業務產製，讓產業持續發展、不斷進步。

蔡總統指出，今天是漢翔公司完成第一千架CL3500商務客機機尾段的交機典禮，而這一千架飛機是漢翔公司和許多台灣廠商奮鬥20年的成績，更是台灣航太產業重要的里程碑。

蔡總統指出，大家都知道，飛機起飛前，要先在跑道上滑行，到達一定速度後才能起飛，台灣的航太產業也是如此，一開始滑行時，也面臨許多挑戰。當中的辛苦，相信在座的漢翔董事長胡開昌及協力廠商一定是點滴在心頭。

蔡總統指出，漢翔是台灣「國機國造」的領航者，在30多年前，就肩負起研製IDF戰機的重大任務，為台灣的航太產業打下基礎；到了九零年代，漢翔加入了加拿大龐巴迪Challenger系列的專案，這也是漢翔第一個直接參與設計、製造的專案。

蔡總統指出，龐巴迪公司是全球第三大的民用飛機製造商，漢翔透過跟龐巴迪的合作，不僅在電腦輔助設計、工程和管理面，都有重要的技術突破，更集結國內14家廠商，負責機製加工、白鐵成型、模具設計製造等，建立穩定的供應鏈，讓台灣的航太產業，進軍國際。

蔡總統與出席「漢翔、龐巴迪(Challenger)系列商務客機機尾段第1000架交接典禮」的來賓合影。 記者宋秉忠攝

蔡總統指出，大家共同見證交機的CL3500客機是龐巴迪公司的重要產品，在商務和私人飛機用途上，都非常暢銷，特別是在疫情期間，這類座位較少的小型飛機，更受到歡迎，持續都有訂單的需求；在台灣疫情相對穩定之下，漢翔能夠如期、如質交付產品，更連續三年被龐巴迪公司評選為鑽石級的供應商。

蔡總統表示，台灣已經證明，我們有能力，在高端客機的全球產業鏈中，扮演重要的角色；我們不論是技術、能量、人才，或是交貨能力，都符合國際航太大廠，以及菁英客戶，對品質和效率的嚴苛要求。

除此之外，從漢翔的成果，蔡總統表示，也可以看到台灣國防產業的發展，我們「國機國造」的「勇鷹號」新式高教機，就是最好的例子。

蔡總統指出，政府從2016年推動「5+2產業創新計畫」，努力發展「國防產業」、推動「國機國造」；過去，漢翔有頂尖的戰機設計技術，但很多零件都要向國外採購，這幾年來，在政府的支持之下，漢翔在研發新式高教機時，就可以將部分系統件，帶入國內產業界。

蔡總統指出，現在，漢翔公司合作的廠商已經從IDF停產後的614家，成長到將近900家；在大家的努力下，也成功打造出「勇鷹號」新式高教機，自製率達百分之五五，並且在2020年完成首飛任務。

蔡總統表示，2020年，政府也在「5+2產業創新計畫」的基礎上，宣布繼續推動「六大核心戰略產業」，除了展現國防自主的決心，更要讓台灣成為全球航太產業的重要供應鏈；而台灣的航太產業已經從過去的零件代工，發展為機體結構、內裝，甚至是發動機的製造和維修市場。

蔡總統強調，當有更多台灣參與設計、打造的飛機，在世界翱翔，我們可以很驕傲地跟我們的孩子說，「台灣製造」，不僅能站上國際，也能飛在天空，更能飛向太空。

國安會祕書長顧立雄、資政沈榮津、加拿大駐台北貿易辦事處代理代表Mr. Ed Jager、龐巴迪公司總監Ms. Shauna Gamble，以及立委張廖萬堅、何欣純、林靜儀、楊瓊瓔等人也出席交機典禮。