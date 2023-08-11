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日本最快8月底排放福島核廢水 國際串聯反對 賴士葆批蔡政府輕忽

聯合新聞網／ 獨家報導
韓國民間團體發動全球連署行動，舉行國際線上記者會，反對日本排放核廢水。 綠色公民行動聯盟
韓國民間團體發動全球連署行動，舉行國際線上記者會，反對日本排放核廢水。 綠色公民行動聯盟

【文．林齊萩】

日本預計最快8月底排放福島電廠上百萬噸含氚核廢水，韓國民間團體今（10日）上午發起國際線上記者會，串聯日韓美菲及台灣等地科學家及民間代表發出聯合聲明，呼籲日本政府停止排放入海計畫，應儲存於陸地。對於台灣政府毫無作為，國民黨立委賴士葆痛批「蔡政府堅拒核能，對於核廢水的殺傷力如此輕忽，令人匪夷所思。」

台灣的綠色公民行動聯盟強調，日本核廢水排放期間長達30年，2021年的一項調查顯示，台灣有86%民眾表示恐懼，不能接受排海。綠色公民行動聯盟資深研究員陳詩婷指出，「日本應停止這樣的計畫，排放污染水不是一次性排放，而是一個跨國與跨世代影響的計畫。」她表示，台灣政府對日本排放核廢水一事雖持反對立場，但表現得十分消極，呼籲政府應致力於用各種外交管道，向日方強烈表達希望撤回計劃。

賴士葆在臉書表示，太平洋不是日本專屬的，日本卻把它當自家後院溝渠，福島核災後，核廢水的儲存槽滿了，不顧鄰國抗議，竟決議把核廢水排到太平洋，「這是道地的以鄰為壑，連日本的環保團體都不認可。只有台灣政府例外。」

賴士葆痛批外交部和總統府只會講官話，不敢有任何激烈言行，他以美國萊豬進口為例，質疑民眾健康在外交關係和經貿考量下被犧牲，幾乎是台灣人民的宿命。「看看泰國政府為阻擋美國萊豬進口，寧願被美國取消240億的優惠關稅，這就是很好的對照。」

賴士葆也提到，根據審計部的報告，台灣生物氚檢測實驗室並無國際認證，政府承諾要公布所有的檢測資訊也都跳票。「蔡政府堅拒核能，對於核廢水的殺傷力如此輕忽，令人匪夷所思。」

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