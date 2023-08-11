邱臣遠：台電虧損4000億 執政黨執迷不悟神仙也救不了

【文．楊曉晴】

民進黨總統參選人賴清德昨（9）日說，「台灣其實不缺電」此話一出，引起各界譁然，對此，國民黨總統參選人侯友宜表示，台電虧損4000億卻要全民埋單，民眾黨立委邱臣遠今（10）日則批「台電虧損的大洞似乎補不完。」

侯友宜9日怒嗆蔡政府「非核家園」是錯誤政策，「錯誤的政策絕對比貪汙還嚴重，會禍國殃民，讓國家在能源安全上，在國家的經濟發展上，產生最大的傷害」，侯辦國政顧問團召集人杜紫軍則說，2018年就曾指出，以蔡政府效率，2025年再生能源占比只能到15％，電價漲幅更將達45％。

事實上，台電預估到今年底累虧近四千億元，幾乎跟資本額四千八百億元快差不多，為了救快破產的台電經濟部長王美花坦承與行政院討論盼挹注台電財務，讓台電能穩定運作，對此，民眾黨立委邱臣遠則怒批「台電虧損的大洞似乎補不完。」，台電去年決算審定虧損2,272億元，結果今年預算估虧損將擴大為2785億元，如果台電真破產，負債將由全民買單，等於1個家庭要多付10年的電費，才能幫台電還清債務。邱臣遠呼籲政府應儘速鬆綁錯誤的電力政策與電價凍漲，協助台電有效運營，而非持續重複投資不斷墊高成本支出，卻無法轉化為收入，這樣神仙也救不了。