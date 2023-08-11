「末日野火」狂燒 夏威夷觀光勝地淪煉獄 倖存者跳海保命

【文．林齊萩】

美國夏威夷州近日野火肆虐，在四級颶風朵拉（Dora）助長下蔓延，火勢一發不可收拾，該州第二大島茂宜島（Maui，另譯毛伊島）災情慘重，島上一座觀光小鎮幾乎遭摧毀，造成至少6人死亡，數千人被迫疏散，有人甚至跳入太平洋保命，目前還有4000名觀光客留滯當地，觀光勝地淪為人間煉獄，當地民眾驚呼，宛如世界末日。

外媒報導，野火造成茂宜島遭大面積破壞，該島西部幾乎與外界完全斷絕聯繫，歷史悠久的度假勝地拉海納鎮（Lahaina）的大部分地區被摧毀，對外交通幾乎全斷，只剩一條高速公路仍開放通行。

當地官員說，這場野火破壞範圍龐大已難以估計。拉海納鎮居民心有餘悸地說，整個拉海納陷入烈焰，就像世界末日。空拍景象顯示，拉海納多處竄起濃煙，建築物燒得焦黑。資深的直升機駕駛表示，像是被轟炸過一樣。

夏威夷交通部官員指出，仍有4000名觀光客試圖從茂宜島西側疏散，另外至少16條公路封閉，不過茂宜島機場仍維持運作，航空公司正降低票價協助民眾脫困。當局指出，有民眾被迫跳入太平洋避難，美國海岸防衛隊（U.S. Coast Guard）也證實，已在拉海納海域救起12人。

茂宜郡郡長畢森（Richard Bissen）表示，目前尚無法即時掌握傷亡人數，夏威夷副州長路克（Sylvia Luke）則坦言，由於供電和通訊雙雙中斷，疏散工作困難重重，該州已開放5個臨時避難所。

茂宜島的起火原因尚未確定，美國國家氣象局（National Weather Service）認為，乾燥的植被、強風和濕度過低，導致野火肆虐。而助長野火的則是四級颶風朵拉。