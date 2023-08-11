醫界反貪揭序幕 一件件爆開了！9醫務人員聯名舉報湘雅醫院科主任

【文．陸懷恩】

一場醫藥領域的反腐風暴揭開序幕後，近日帶動大陸各地醫藥行業人員出擊檢舉相關事件。《澎湃新聞》報導，位於湖南長沙著名的中南大學湘雅三醫院，該院呼吸與危重症醫學科（簡稱呼吸科）9名醫務人員，聯名舉報科主任孟婕。8月8日起5頁紙舉報信在網上流傳，對此，院方已進行初步調查。

報導指出，被舉報的孟婕是一名教授、主任醫師，曾任中南大學湘雅醫院呼吸科副主任，2020年從湘雅醫院調入湘雅三醫院擔任呼吸科主任。實名舉報她的9名醫務人員，大多為該科室醫生。

9人聯名舉報信稱，孟婕擔任湘雅三醫院呼吸科主任3年來，不重視醫療品質和安全，放任她的學生、當時無相關資歷的鄒某，單獨進行支氣管鏡檢查等醫療行為，導致2022年5月、8月先後發生2例支氣管鏡檢查後患者死亡事件。「當時鄒某工作未滿1年，為試用期員工，無國家醫療行政部門及我院醫務科授權的手術操作資質。」

湘雅三醫院呼吸科同仁洋洋灑灑列出「九大罪狀」，實名舉報科主任孟捷，並驚爆科主任讓沒資歷的學生為客戶動手術，導致2人死亡。 轉引微博

舉報信還反映孟婕在管理上「一言堂」、黑箱操作績效分配、私設小金庫、財務不公開等問題。舉報者在信中寫道，「為了呼吸科的未來，我們無法再沉默……懇切期待來自一線醫務工作者的心聲被重視。」

《澎湃》記者到湘雅三醫院瞭解情況，呼吸科多名工作人員婉拒採訪，也未找到被舉報的孟婕。今天上午記者電話聯繫到孟婕，「我們醫院正進行核實，我沒辦法回答你任何問題」，孟婕說完就掛電話。

對此，湘雅三醫院院長江泓表示，「現正進行相關調查，醫院已有初步的結果」，他說，醫院調查結果還需學校（中南大學）和衛健部門核查，之後再透過學校宣傳部向社會發佈，「對於後續具體結果，一定會對社會有個詳細公佈。」

圖為中南大學湘雅三醫院呼吸科主任孟捷。 轉引微博

今年以來，全大陸已有超過160家醫院院長和書記被查。《九派新聞》發表評論稱，一台進口價1500萬元（人民幣）的醫療直線加速器，醫院竟以3520萬元買入，被醫院院長吃掉1600萬元回扣，雖然大家都知醫療領域腐敗，但腐敗到如此地步，仍超出一般人認知。「醫藥反腐既要形成聲勢震懾，亦要形成長效機制，要深入開展醫藥行業全領域、全鏈條、全覆蓋的系統治理。因此，醫藥反腐風暴，不妨來得更猛烈些，從中受益的不只是患者，也包括醫院和藥企，甚至我們所有人。」