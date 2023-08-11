劍二防空飛彈 漸成台灣空防主力之一

【文．楊俊斌】

由中科院自行研發的劍二飛彈，不僅成為lDF戰機的長程空對空飛彈主力，還因此發展出陸射型、艦射型防空飛彈，而且大量部署在陸、海、空三軍，取代過去的鷹式飛彈，成為台灣新一代的防空飛彈系統，和愛國者飛彈形成高低配。

陸射劍二飛彈，去年依年度計畫量產19輛機動儎台，經參數調整及實施多次現地驗證，複驗合格格驗車交軍。

作為一款中程防空飛彈，已成為中華民國三軍的通用飛彈，劍二型空射飛彈最高射程超過一百公里，和美軍的M-120D空對空飛彈的射程相似。

天劍二型的天劍計畫，是IDF戰機發展中的配合系統，在研發成功之後，發現天劍二型的性能更符合台灣軍方的需求，而大量配發給各軍兵種，而且大量生產。

作為IDF戰機搭配的空用武器，天劍二型最多可在IDF上掛載6枚，長射程範圍可以讓IDF一起飛就能夠攻擊來自對岸的在空機。

最初研發的空射型劍二採單級固態火箭推進， 最大速度4倍音速有效射程可達100公里，導引方式為中途慣性導航加上資料鏈指令更新、終端主動雷達導引，配備22公斤高爆預鑄破片戰鬥部。海射型飛行速度為2.4馬赫，射程約30公里，陸射型則為15公里。

半主動/主動雷達導引最大不同點在於半主動雷達導引的雷達訊號是由發射飛彈的載具負責提供訊號。

天劍二型研製成功之後，使台灣成為美、蘇、法之後，世界第四個裝備主動雷達導引中程空對空飛彈能力的國家。台灣也擁有法國的MICA中程空對空飛彈，配備在幻象戰機上。

目前中科院最大的企圖心，就是透過美國提供的垂直發射系統，能夠和天劍二整合在一起，讓劍二也具有垂直發射的能力，現階段部署在沱江級艦、玉山艦上的劍二飛彈，都屬於斜射型。

而中科院方面，透過過去的經驗和美方的技術交流，正在法製的拉法葉艦上進行改裝，第一艘配備海劍二垂發系統的拉法葉，應該會在很快的時間內，就和國人見面。