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台灣雄三反艦飛彈勝過鷹擊12 名列世界前茅

聯合新聞網／ 獨家報導
雄風三型反艦飛彈。 記者楊俊斌攝
雄風三型反艦飛彈。 記者楊俊斌攝

【文．楊俊斌】

當台灣的雄三飛彈，踫到中國大陸的鷹擊12導彈，誰強誰弱。嚴格說起來，台灣的雄三可能更強一些，增程型的雄三射程超過四百公里，而且可有不同的功能導引，只要被鎖定的船隻很難脫身。

只是台灣的軍事專家高度評價大陸的鷹擊12，而大陸的專家卻高度認同雄三厲害，勝過大陸的鷹擊12。

有「航艦殺手」之稱的雄風三型反艦飛彈，由台灣的中山科學研究院自行研發，在設計上是針對解放軍航母戰鬥群，對船艦有極佳攻擊效果。由於在最後攻擊高度不到十公尺，幾乎是貼海飛行，現有的雷達根本捉不到飛行軌跡。

而且飛彈射程極遠，最大已達到四百公里，可以在台灣海峽上或者在陸地上發射直接摧毀軍艦。而且中科院除了研發陸射型、艦射型、過去還有空射型雄三，也不排除配合潛艦的發展進一步研發潛射型。

外型上，雄三飛彈和中國大陸鷹擊12反艦導彈相似，長度和射程上相近，射程都在三、四百公里左右，都具抗干擾能力。

中國大陸的鷹擊12與台灣的雄三飛彈都具有四具衝壓引擎進氣道，但在氣動力外型上，雄三則較為優異，雄三還有兩具外掛的火箭助推引擎，雄三在進行末段打擊的機動變軌性能上，較鷹擊12勝出。

而且雄三經過小漁船誤射事件之後，連玻璃纖維而且噸位極小的船都能尋獲並貫穿，等於是一場不經意的實戰經驗。

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