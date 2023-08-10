陸公布第三批團客出境遊國家 美、日、韓、澳入列 不包括台灣

【文．邢雲】

大陸文旅部今（10）日上午公布第三批大陸旅行社經營公民組團赴有關國家和地區名單和「機票＋酒店」業務，名單包括美、日、韓、澳，但不包括台灣。今年5月19日大陸單方恢復旅行社經營台民眾赴陸團體遊業務，但民進黨至今仍拒解除台旅行社經營赴陸團隊遊禁令，陸方或等台有進一步動作再行開放。

大陸文化旅遊部辦公廳今在官網公告指出，為貫徹落實中共中央、大陸國務院決策部署，進一步服務經濟社會發展，大陸文旅部現就恢復旅行社經營中國大陸公民赴有關國家和地區（第三批）出境團隊遊業務相關事項通知如下：即日起，恢復全國旅行社及在線旅遊企業經營大陸公民赴有關國家和地區（第三批）出境團隊旅遊和「機票＋酒店」業務。

涉及國家及地區名單包括如下：

亞洲：阿曼、巴基斯坦、巴林、韓國、卡達、黎巴嫩、孟加拉、緬甸、日本、土耳其、以色列、印度。

非洲：阿爾及利亞、衣索比亞、貝南、波札那、赤道幾內亞、維德角、加納、喀麥隆、象牙海岸、盧安達、馬達加斯加、馬拉威、馬利、摩洛哥、莫三比克、塞席爾、聖多美和普林西比、突尼斯。

歐洲：愛爾蘭、愛沙尼亞、安道爾、奧地利、白俄羅斯、保加利亞、北馬其頓、比利時、波黑、波蘭、德國、芬蘭、荷蘭、黑山、捷克、拉脫維亞、立陶宛、列支敦士登、盧森堡、羅馬尼亞、馬耳他、摩納哥、挪威、瑞典、塞浦路斯、斯洛伐克、英國。

北美洲：安提瓜和巴布達、巴巴多斯、格林納達、哥斯達黎加、美國、墨西哥、千里達及托巴哥、牙買加。

南美洲：秘魯、厄瓜多爾、哥倫比亞、圭亞那、蘇利南、委內瑞拉。

大洋洲：澳大利亞、巴布亞紐幾內亞、庫克群島、密克羅尼西亞聯邦，北馬里亞納群島聯邦、法屬波利尼西亞、法屬新喀里多尼亞。

第三批公布的出境團隊遊目的地國家共78個，至今已累計開放138個國家和地區。對此，日媒上午不斷有消息出現。《日經新聞》說，中國駐日使館已透過書面向日本外交部說明，表示最快今日解除旅行團前往日本旅遊禁令。這也是歷經疫情3年半後再開放。

2019年訪日外國遊客3188萬人次，其中陸客959萬人次，佔比30%；今年6月訪日外國遊客預計207.33萬人次，這也是自2020年2月以來首次突破200萬人次。8月12日適逢中日友好條約締結45週年，開放赴日團體遊，也意在展現改善中日關係的態度。

至於台灣未開放，自與兩岸情勢有關。大陸國台辦發言人朱鳳蓮先前表示，今年5月19日大陸恢復旅行社經營台灣民眾赴陸團隊旅遊業務，但民進黨至今未解除「禁團令」。

陸委會說，疫情導致兩岸旅遊停滯多時，累積許多問題須先解決，應透過觀光「小兩會」協商，再促進兩岸雙向對等開放；朱鳳蓮則回應，「如果說兩岸旅遊有僵局，癥結和障礙就在於民進黨當局，與『小兩會』協商無關。」

兩岸僵局一時難解，受影響最大的是觀光產業及台灣經濟。不過交通部長王國材6月2日曾向陸喊話，大陸應開放團客和自由行來台，這樣才不會變成只有台灣觀光消費跑到大陸，陸客也應到台灣來，希望採平等互惠方式來開放。

儘管如此，台灣不少「酸民」在PPT表示，「看來大家太久沒接觸中國團客，忘記有多可怕了」、「中國團客很可怕，常在銀座看到各種奇葩場景…」；但也有網民反駁「不要五十步笑百步了」、「7月下旬到東京遇到蠻多大陸人，感覺上禮貌和守秩序跟台灣人差不多」。開不開放正反意見都有，但不開放不交流，可能問題更大。