美媒排名全球五大轟炸 陸製轟6N唯一量產機型

【文．楊俊斌】

美國媒體《軍事觀察》選出全球五大轟炸機。排名上量產的機型卻唯獨一家，那就只有中國大陸的轟6N。

在排名中，第一是俄羅斯的圖160超音速戰略轟炸機，第二名是B2轟炸機。《軍事觀察》給的理由，圖160的速度是排名中任何一款轟炸機都無法比肩的，速度能夠超過2馬赫。

而圖160的升級版量產研究正在有條不紊的進行，如果順利的話，將成為排名中第二個量產的轟炸機機型。未來美國能夠成功服役並量產B21，該型號轟炸機能榮登榜首。就目前的圖160表現來看，整體數量和B2僅僅是在伯仲之間，

未來俄羅斯空軍每年將會裝備3到4架現代化的圖-160M2，共計計劃生產50架。

第三是俄羅斯的圖-95MS，第四名是美國B-52。圖-95MS能夠位列第三，主要原因在於其成本相對來說要廉價不少，最大航程距離可達到1.6萬公里，是當之無愧的續航之王。由於設計上偏向於作戰續航，速度並沒有超過音速。

B-52和俄羅斯的圖-95MS非常相似，都是美國在早期研發出的轟炸機型號。其成本造價只有1000多萬美元，再加上維修起來簡單方便，是北約國家最優選擇對象。該轟炸機的速度只有低音速，最大航程基本上和圖-95MS相同，在載荷能力上也能實現多樣化的載彈！

中國轟6當然在排名當中，除了這兩款機型之外，中國的轟-6系列同樣屬於「老古董」。這是一款在1968年進行首飛的老式轟炸機，蘇聯專家原本是計劃在上世紀50年代幫助中國建造，後來中蘇關係惡化，中國大陸只能自行摸索。轟6最大速度在低音速左右，能夠搭載60枚FAB-250航空炸彈或者30枚FAB-500炸彈。

更新升級之後，轟6N的最大作戰半徑可以延長3000公里，和美俄兩款機型拉小一定的差距。轟6N仍舊是解放軍的主力轟炸機機型。未來轟20的生產，中國空軍的裝備將煥然一新，補齊長久以來在轟炸機缺乏先進飛機的短板。