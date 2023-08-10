避免王毅訪美破局 趙春山：美對賴清德過境會格外低調

【文．林齊萩】

副總統賴清德12日將以蔡英文總統特使的身分出訪友邦，預計中途過境美國。美國對賴清德過境的態度，以及中國的反應，成為各界關注的焦點，尤其此時正值中美關係關鍵性的敏感時刻，美國國務院近日才向中國新任外交部長王毅發出訪美邀請，但遲未獲北京回應。淡江大學中國大陸研究所榮譽教授趙春山認為，美方對賴清德的過境，在接待和行程安排上會格外低調，不讓外界產生「外交突破」的印象。

賴清德即將前往我南美洲邦交國巴拉圭，出席該國新任總統貝尼亞（Santiago Pena Palacios）的就職典禮，往返將過境舊金山、紐約，日前傳出賴清德團隊爭取經由華府過境，以彰顯「外交突破」，但接連被總統府與外交部否認，美方發言系統也出面澄清，表示此次賴過境美國，會與過往慣例相符。

趙春山指出，依過去慣例，過境的意義往往是對美關係的重要指標，而賴清德此行之所以特別引發關注，除了他是代表民進黨角逐總統大位的參選人外，中美關係目前也正處於關鍵性的敏感時刻，過境問題處理不當，「客人」就會變成「麻煩製造者」。

副總統賴清德12日將出訪友邦，預計過境美國。 翻攝賴清德臉書

趙春山表示，賴清德不同於蔡英文總統，蔡不提「台獨」，而賴則自稱「務實台獨工作者」。因此，中共對賴過境美國必會有強烈的口誅筆伐。不過，他認為，中國在軍事反應上，不會超過去年的裴洛西訪台事件。

此外，有陸媒報導，中國駐美大使謝鋒曾嗆聲，如果美方處理方式超出中國底線，不排除中方讓美方的邀請信變成廢紙一張「王毅是否訪美，特別是看美方如何處理賴清德訪美。」趙春山認為，美方對賴的過境，在接待和行程安排上會格外低調，不讓外界產生「外交突破」的印象。

對於邀王毅訪問華府，美國國務卿布林肯日前表示，還沒收到中方答覆，布林肯說，「我們十分期望中國對口官員來美國」，雙邊對話對美中雙方皆有益。中國外交部則在其致路透社的聲明提到，願就王毅的訪美與美方保持溝通。惟該聲明未進一步詳述。