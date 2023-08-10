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應對中國？印度正探討與法國合作建造6艘核潛艇

聯合新聞網／ 獨家報導
《獨家報導》第1225期+第1226期 大佛心印直了成佛 最強開運攻略秘笈歷年來超震撼曝光 妙天禪師首度公開高階禪法
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【文．楊俊斌】

據「印度防務新聞」網站報名，印度正與法國探討合作建造6艘核動力攻擊潛艇的可行性。此舉是為了應對中國海軍在印度洋的存在。

7月中旬，印度總理莫迪對法國進行兩天的訪問，莫迪訪問法國期間，雙方公佈一份名為「地平線2047」的方案，兩國努力制訂國防工業合作路線圖。

「The Print」網站報導，地平線2047方案，印度希望法國幫忙建造新型攻擊核潛艇。印度海軍的規劃是到2030年前後擁有一支包括18艘常規傳統潛艇和6艘攻擊核潛艇的水下兵力。

法國「絮弗倫」號攻擊核潛艇。 取自法國海軍新聞網站
法國「絮弗倫」號攻擊核潛艇。 取自法國海軍新聞網站

「印度防務新聞」報導，中國解放軍海軍目前擁有70多艘潛艇，其中包括19艘核動力潛艇。未來中國解放軍海軍還可能向印度洋部署先進核潛艇。

而印度海軍目前只有兩艘自行建造的「殲敵者」級彈道導彈核潛艇，「殲敵者」級核潛艇主要被用於核威懾任務，不承擔戰術性的海上作戰任務。

印度曾經向俄羅斯租借一艘「阿庫拉II」型核動力攻擊潛艇「查克拉」號，並將其部署於印度洋東部的基地。

攻擊核潛艇在現代海戰中是一種足以「改變遊戲規則」的武器，「印度防務新聞」援引前印度海軍潛艇軍官安尼爾·賈伊·辛格的話，攻擊核潛艇同時具備隱蔽性和幾乎無限的續航能力，可在遠離港口的海域長時間高速航行，可以配合航母戰鬥群行動，在配備遠程導彈後，甚至有能力改變海戰的態勢。

「印度防務新聞」指出，攻擊核潛艇是對抗具有數量優勢的敵方海軍的主要手段，幾乎是一種「無敵」的武器。「印度防務新聞」提到，「查克拉」號核潛艇的租約已經到期並於2021年交還俄羅斯。

印度曾於2019年與俄羅斯簽署租借另一艘核動力攻擊潛艇的協議，租金高達30億美元，這份協議曾規定，俄羅斯必須在2026年前向印度交付核潛艇，但由於烏克蘭危機爆發，俄羅斯很可能在協議規定的截止日期到來之前都無法履行協議。

「印度防務新聞」報導，攻擊核潛艇目前對印度海軍來說仍然是空白，印度現有的常規動力潛艇於上世紀80年代引進嚴重老化。印度正在推進自行研發核動力攻擊潛艇的可能，但即使按照最樂觀的估計，印度自行研制的首艘攻擊核潛艇要等到2040年才能服役。為了推進攻擊核潛艇項目，印度海軍甚至可能放棄建造第二艘國產航母的計劃。

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