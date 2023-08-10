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拜登簽署行政命令 禁止對中國投資AI等敏感科技3大領域

聯合新聞網／ 獨家報導
美國總統拜登正式簽署行政命令，限制美國企業投資中國敏感科技。 翻攝美國白宮臉書
美國總統拜登正式簽署行政命令，限制美國企業投資中國敏感科技。 翻攝美國白宮臉書

【文．林齊萩】

美國總統拜登（Joe Biden）9日正式簽署行政命令，限制美國企業投資中國敏感科技，包括半導體、量子運算以及人工智慧（AI）等領域。以確保解放軍不會透過美國科技和資本推動軍事現代化，威脅美國國家安全，並要求在其他科技領域進行投資時，要對政府通報，新規定預計明年生效。美國資深官員強調，這項限制是出於國安考量，而非經濟因素。對此，中國商務部10日發布新聞稿表達嚴重關切。

這個禁令早在今年4月就傳得沸沸揚揚，該命令授權美國財政部長禁止或限制美國在3大領域對中國企業的投資，包括半導體、量子科技以及某些人工智慧系統。拜登政府表示，這些限制將適用於這3大領域的一小部份，但沒有給出具體細節。

這項行政命令旨在阻止美國資本和專業知識技術直接或間接協助中國研發可能支持該國軍事現代化、損害美國國家安全的技術。拜登在致國會的信中表示，中國正全力發展敏感科技及產品，攸關該國的軍事、情報、偵察和軟體應用能力；北京還透過研究與開發，透過獲取和轉移世界的尖端科技來降低民用和軍用技術的界線，以達到軍事目標。這些對美國國安構成空前威脅，而某些美國投資有加劇這項威脅的風險。不過，這項新規定不具追溯力，僅適用於未來的投資。

拜登政府資深官員形容，這是針對性措施，以「小院高圍籬」的方式來解決中國構成的國安威脅，目的在降低美國國安風險，而非經濟脫鉤；「這是國安行動，而非經濟措施。」白宮國家安全顧問蘇利文（Jake Sullivan）4月曾表示：「這些措施都是量身訂製的，它們不是北京所說的『技術封鎖』。」

參議院民主黨領袖舒默（Chuck Schumer）對該命令表示贊同，聲稱美國資金長期幫助中國發展軍事，現在只是確保美國的投資不會再被用於資助中國軍事進步。共和黨則認為該命令涵蓋範圍還不夠，必須將更多領域也都納入其中。共和黨參議員盧比奧（Marco Rubio）強調，拜登政府的提案忽視了重要技術的雙重用途，且沒有包括對中國政府而言至關重要的產業。

大陸商務部10日上午發布新聞稿批評，美方限制本國企業對外投資，打著「去風險」的幌子在投資領域搞「脫鉤斷鏈」，嚴重背離美方一貫提倡的市場經濟和公平競爭原則，影響企業正常經營決策，破壞國際經貿秩序，嚴重擾亂全球產業鏈供應鏈安全，中方對此表示嚴重關切，將保留採取措施的權利。

大陸商務部同時呼籲美國，尊重市場經濟規律和公平競爭原則，不要人為阻礙全球經貿交流與合作，不要為世界經濟恢復增長設置障礙。

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