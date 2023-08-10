麻生訪台喊「做好打仗心理準備」 陸批大放厥詞 日：和平解決台灣問題

【文．林齊萩】

日本前首相、自民黨副黨魁麻生太郎於7日抵台訪問，一席「要有打仗的心理準備」的發言引起熱議。日本內閣官房長官松野博一昨（9日）強調，日本政府希望可以透過對話，和平解決台灣問題，而中國外交部官網則發聲明痛批，日本個別政客執意竄訪台灣並大放厥詞，中方已向日方提出嚴正交涉，予以強烈譴責。

據《朝日電視台》報導，松野博一在記者會上表示，日本政府不會對特定政黨、議員的活動發表評論，「期待透過對話和平解決台灣問題，這是日本的一貫立場。」

麻生太郎8日參加遠景基金會舉辦的「凱達格蘭論壇–2023印太安全對話」，在開幕演講中提到阻止台海發生戰爭需要靠嚇阻，並指出台灣、日本、美國必須有普遍覺悟，萬一需要發揮嚇阻能力，要有打仗的心理準備，最關鍵是要讓對手充分了解自身有「不惜動武維護台海穩定安全的明確意志」。

針對麻生太郎近日訪台相關言行，中國駐日本大使館發新聞稿痛斥「不自量力、胡言亂語」。中國外交部隨後也發布新聞稿，抨擊麻生大放厥詞，渲染台海局勢緊張，挑動對立對抗，粗暴干涉中國內政。「中方已就此向日方提出嚴正交涉，予以強烈譴責。」

麻生太郎是近50年來日本執政黨訪問台灣的最高層級幹部，按照以往的慣例，外國政訪台，中國外交部往往會大動作抗議，但此次麻生太郎來台，中國外交部一開始卻一句話都沒表示。許多中國網友忍不住批評「外交部不管管嗎」、「咱們戰機該去繞幾圈了」。