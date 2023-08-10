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烏軍反攻優勢漸失 CNN民調： 逾半美國人拒繼續援助烏克蘭

聯合新聞網／ 獨家報導
烏克蘭總統澤連斯基受訪坦承，烏軍的反攻行動進度落後。 翻攝自Volodymyr Zelenskyy臉書
烏克蘭總統澤連斯基受訪坦承，烏軍的反攻行動進度落後。 翻攝自Volodymyr Zelenskyy臉書

【文．林齊萩】

俄烏戰爭持續近一年半，烏克蘭6月展開令西方國家引頸期盼的反攻，但卻久攻不下俄軍防線，原本的反攻氣勢正逐漸耗盡，連烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskyy）受訪都坦承，反攻行動進度落後，「它可能比任何人預想的都要慢」。美國《有線電視新聞網》（CNN）近期公布最新民調顯示，越來越多美國人對這場耗費數十億美元援助金的戰爭，逐漸失去耐心，調查發現，逾5成美國人認為，不該再繼續援助烏克蘭。

根據美國與西方國家官員向CNN透露，基輔在東南部前線難以突破，俄軍設下三道地雷防線，並挖掘複雜的戰壕系統，已讓烏軍付出慘烈代價，如今隨著秋天即將來臨，氣候將越來越不適合作戰。加上烏兵要先接受8周訓練，才能使用西方的新型武器，對分秒必爭的前線，顯然緩不濟急。CNN資深記者表示：「俄羅斯的防禦戰術，建立了三道防線，埋下數萬枚地雷，對烏軍造成致命威脅，讓他們很難前進。」西方盟友期待盡快看到烏克蘭反攻的成果，驗收援助成效，各國領導人也有向國內民眾交代的壓力。

美國拜登政府仍對烏克蘭的反攻持續保持正面態度，國家安全委員會戰略溝通協調官柯比（John Kirby）表示：「白宮持續提供安全系統武器，可能這周就會送出，幫他們（烏軍）突破一些防線。」

但CNN分析指出，反攻行動停滯和冬季僵局將對美國產生特別的影響，因為這可能會加劇美國國內對戰爭提供支持的質疑，此外，明年還是美國的大選年。總統拜登（Joe Biden）是烏軍最重要的支持者，但前總統川普（Donald Trump）則對北約（NATO）持懷疑態度。

CNN分析指出，反攻行動停滯和冬季僵局將對美國產生特別的影響，因為這可能會加劇美國國內對戰爭提供支持的質疑，尤其明年還是美國大選年。總統拜登（Joe Biden）是烏軍最重要支持者，但前總統川普（Donald Trump）則對北約（NATO）則持懷疑態度。

美國民眾也對這場戰爭逐漸失去耐心。CNN最新民調顯示，51%的民眾認為美國已經做得夠多了，48%的人認為還可以做得更多，在戰爭爆發初期，有超過6成美國人力挺軍援烏克蘭。

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