大陸直播一姐薇婭逃稅罰60億 遭全網封號 改推「AI虛擬人帶貨」復活

【文．陸懷恩】

2021年淘寶的「雙11」，大陸電商正對「直播一姐」薇婭一天銷售額達82.5億人民幣（約台幣355億）贊歎之際，不到一個月薇婭因偷逃漏稅被罰13.4億人民幣（約60億台幣），帳號在全網被封。但經過1年沉潛，薇婭公司旗下的子公司發表「AI 虛擬人直播業務」，以此又在直播界復活。

據《IT之家》報導，今年 6 月薇婭電商公司「杭州謙尋電子商務有限公司」申請擬註銷，但這家公司近日又換了一種形式「復活」了。本月8日在杭州舉辦的「再定義・直播生命力-2023 AI創新發布會」上，杭州謙尋旗下子公司「謙語智慧」和「羚客」，分別發表「AI 虛擬人直播業務」和「一站式 AI 智慧直播綜合平台」。

謙語智慧 CEO 陶亞表示，「傳統品牌直播間，每月投入 15-25 萬元人民幣，而有了 AI 數位人直播的加持，品牌方每月只需投入數千元，且資料甚至優於真人直播。」謙尋控股董事長董海鋒則說，「AI 虛擬人具專業過硬、情緒穩定、永不疲勞的特點，可為企業沉澱可複製、可管理、可反覆運算的數位資產。」

謙尋控股董事長董海鋒，在台上介紹AI 虛擬人的特點。他正是薇婭的先生。 取材電商報

由此可見，薇婭的「創業夢」還未完全熄滅，借助大陸直播市場風口，「杭州謙尋電子商務」也在其中分得一杯羹。AI虛擬人直播已成互聯網大廠和直播機構共同的熱門話題，站在人工智慧風口上。

而這「賽道」之所以吸引那麼多玩家進入，歸根結底是因有利可圖。《京東資料》顯示，今年（淘寶）618開門紅開啟10分鐘，商家虛擬人直播間的開播數量，已較去年「雙11」成長了400%左右。開發虛擬人的「遙望科技」，曾在某場虛擬人直播場次中，實現飲品品牌單場銷售額突破20萬的優異成績。

雖然「京東」是電商平台，遙望科技是直播機構，對虛擬人佈局方向不一定相同，但目的卻一致，都是為降低直播成本，放大商業價值。可預見，在傳統直播行業逐漸顯出頹勢時，AI虛擬人直播將為電商平台和直播機構帶來新玩法，也有助直播行業實現新的增長。