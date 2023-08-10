牽制中國？日將與菲、法簽軍事合作協議

【文．楊俊斌】

日本共同社披露，日本與法國、菲律賓將簽署便於軍隊相互往來的《互惠准入協定》，日本已與澳大利亞和英國簽署這一協定。

「日本推進與志同道合國家的合作，旨在牽制加強海洋活動的中國。」共同社評論。

同樣在本月8日，日本政府敲定了日澳《互惠准入協定》正式生效的時間在8月13日。

《互惠准入協定》 在更加便利兩國部隊之間的聯合演習和後勤合作，並將制定法律框架，簡化部隊進入對方國家所涉及的治外法權問題。

共同社報導，想要加強參與印太地區事務的法國對同日本簽署《互惠准入協定》態度積極，兩國事務部門正持續進行磋商，而菲律賓也有意與日美加強團結。「為遏制中國，（日本）與法國、菲律賓深化關係不可或缺。」

澳大利亞是首個與日本簽署《互惠准入協定》的國家。據《日本經濟新聞》報導，日本政府在8日的內閣會議上將日澳《互惠准入協定》生效的時間定為本月13日。

今日俄羅斯電視台報導引述俄科學院中國與現代亞洲研究所專家基斯塔諾夫的話說，通過這份協定，日本政府想要繼續提高自身在亞太地區和國際舞台上的軍事和政治影響力。

中國外交部發言人汪文斌此前回應相關問題時曾表示，中方始終認為，國與國之間開展交流合作，應當有助於增進地區國家間的相互理解與信任，有助於維護地區的和平穩定，而不應針對第三方或損害第三方利益。

日本積極推動與其他國家軍事合作之際，防衛省想要進一步提高軍費。據《日本經濟新聞》8日報道，該部門擬在8月底匯總的2024年度預算申請中提出創新高的預算數額，達到7萬億日元（約合人民幣3527億元）。