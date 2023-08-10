鄧亞萍被抓？體壇反腐風暴 奧運金牌涉貪被帶走調查！

獨家報導 記者邢雲／綜合報導

近日一條神秘消息引起網友關注，微博帳號「劉凱的橄欖球世界」爆料稱，一位前體壇國手因涉貪腐被調查，這人比「國足」李鐵影響力大，且曾獲奧運金牌、世界冠軍，還曾出任「正廳6年的項目主任」，究竟是誰引發高度關注。有可能是前桌球國手鄧亞萍嗎？

該消息引發大陸社交平台關注，主因是該帳號擁63萬粉絲，且獲亞運會橄欖球項目銅牌官方認證，在體壇有相當影響力。評論區網友根據「雙料冠軍」的線索紛紛猜測涉事人身份，劉國梁、李寧、張繼科、鄧亞萍名字頻繁出現，其中鄧亞萍更成評論區被圍攻的對象。

去年世界盃開打時，大陸已開啟新一輪體壇反腐風暴。12月初，中國國家男子足球隊原主教練李鐵涉嚴重違法，遭中紀委調查，陸媒爆李鐵打假球案金額高達數億人民幣，銀行存款過億只是資產之一，若定性嚴重違法，刑期至少10年以上。

李鐵後是已退休的原中國女籃教練李亞光，也被中紀委調查，涉嫌嚴重違法違紀。生於1958年的李光亞江蘇鎮江人，早年在中國男籃打後衛，曾參加1980年代亞錦賽、世錦賽，廣受大陸球迷熱愛。

前國家男子足球隊總教練、被稱「中國足球先生」的李鐵，去年底被抓，因打假球據稱資產累積上億。 搜狐網

就在「劉凱」爆料後又有消息傳出，被帶走者曾任「正廳6的項目主任」，「因數目誘惑太大，消息基本已落實。」據稱，目擊者看到這國手從家裡被帶走，被很多人夾著走生怕過程有意外。和李鐵相似的是，既曾出任項目主任，就可能「扒出土豆帶著泥」，李鐵事件導致國足俱樂部、足協10餘人被抓，「雙料冠軍」被抓必然引發不少人膽戰心驚。

但究竟是不是鄧亞萍？目前仍難證實。1973年生的鄧亞萍，16歲就奪得首個世界冠軍，從1989年到1997年共獲6次世界桌球錦標賽冠軍和4枚奧運金牌，1997年24歲時退役。2008年獲劍橋大學博士學位後，鄧亞萍返國並開始「從政」。2009年4月出任共青團北京市委副書記；2010年10月，37歲出任人民日報社副秘書長、人民搜索總經理，成為中共史上最年輕的正廳級幹部。

正如網傳「正廳6年項目主任」，2016年「小鄧」棄政從商，擔任《創客英雄會》創投評委，同年10月獲河南省府批准，《河南鄧亞萍體育產業投資基金》在該省成立，成為大陸第一個以著名運動員命名的體育產業基金。

傳聞出現後，鄧亞萍數日未發佈任何動態，以致不少網友以為她真被抓，但就在8日晚間，鄧亞萍發佈了一段音訊視頻，展示為孩子做烏梅小番茄過程。不過視頻中並未露面，只有旁述和烹飪畫面。

桌球國手張繼科被帶走的可能性也很大，據稱張繼科平日揮霍無度、豪賭成癮，因涉賭球醜聞至今欠債上億人民幣。 搜狐網

除鄧亞萍外，很多網友認為，桌球國手張繼科的可能性也很大。張繼科被曝捲入賭球醜聞，負債高達1.9億人民幣。他是大陸桌球史上第7位拿到大滿貫冠軍的球員，知名度毋庸置疑，先前和景甜在娛樂圈的新聞也炒得沸沸揚揚。

也有人說，會不會是曾排名世界第一的羽球國手林丹？但據知名體育記者蘭音表示，「就不要往林丹和王濛身上帶了，誰幹啥了誰心裡沒點數嗎！！」社交媒體上蘭音曬出了林丹剛發出在林丹訓練營的動態，顯然林丹並沒問題。

桌球國手張繼科被帶走的可能性也很大，據稱張繼科平日揮霍無度、豪賭成癮，因涉賭球醜聞至今欠債上億人民幣。 搜狐網

至於前「短道速滑」國手王濛，「王濛工作室」昨已發聲明稱，「沒被帶走，沒配合調查，沒聯繫不上，大家不要以訛傳訛了。」王濛是大陸最成功的短道速滑國手，曾獲2屆奧運4金牌，也是短道速滑世錦賽金牌最多的運動員。

王濛雖非涉事人，但今年上半年風波不斷。2月影漪視界官方發佈聲明，王濛在經紀合作期間擅自參加商業活動，公司已啟動訴訟程式；日前，《觀察者網》從企查查App發現，王濛股權被凍結，被凍結的企業是「灣道體育文化傳播（北京）有限公司」，被凍結股權數445萬人民幣，王濛最大股東，持股89%。