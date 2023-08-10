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不坐視台灣有事 日本軍備預算史上最高 擬購1000公里長程飛彈

聯合新聞網／ 獨家報導
日本防衛省擬提出創新高的7兆日圓防衛預算。圖為日本防衛省愛國者飛彈。 翻攝自日本航空自衛隊官網
日本防衛省擬提出創新高的7兆日圓防衛預算。圖為日本防衛省愛國者飛彈。 翻攝自日本航空自衛隊官網

【文．林齊萩】

已故日本前首相安倍晉三曾提出「台灣有事即日本有事」後，岸田文雄政府對台日的安全關係即存在一定共識。根據日本《共同社》引述知情人士透露，日本防衛省正在協調8月底彙總的2024年度預算編列，擬提出創新高的7兆日圓以上（約新台幣1.5兆元）的軍備預算。其中包含運用於摧毀他國疆域內飛彈基地等反擊能力（對敵方基地攻擊能力）的日本國產長程飛彈購置費，及作為飛彈攔截系統「陸基神盾系統」計畫取消後替代方案的「神盾系統搭載艦」建造費等。

日本政府有意在2023至2027年度從根本上強化自身防衛能力，去年12月制定的3份安全保障相關文件中，載明5年間的防衛費總額約43兆日圓。其中2023年度原始預算為6.8219兆日圓。申請增額至7兆日圓以上是為了遵循政府方針，但需要就具體用途和必要性進行充分說明。

相關人士透露，預算申請將推動長程飛彈購置。不僅包含陸上自衛隊12式陸基反艦飛彈射程延長至約1000公里「性能提升型」的量產費，還有用於琉球群島等島嶼防衛的「高速滑翔彈」早期裝備型的量產費。神盾系統搭載艦到2028年度也計畫部署2艘。

報導指出，日本政府也將為防衛省新設統一指揮陸海空三個自衛隊的常設「統合司令部」所需人員編列預算，往年在2000億日元左右的美軍整編相關經費等，將作為不明示金額的「事項要求」。

日本防衛省強化防衛力主要有7個領域，除了以購置長程飛彈和完善神盾系統搭載艦為首的防空能力提升外，還有擴大無人機運用、太空和網路等新領域應對、確保彈藥等以提升持續戰鬥能力等。預算編列預計將以這些領域為重點。

長期以來，日本的年度防衛費一直被限制在國民生產毛額（GDP）的1％左右。2022財政年度的初步防衛費預算約5.4兆日元。但岸田政府在去年12月批准的3份安保相關文件中，包括計畫到2027財年將防衛費預算增加到GDP的2％。

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