造勢場子熱 但郭台銘獨立參選已經玩完了

【文．楊雪妍】

鴻海創辦人郭台銘昨（9）日晚間南下屏東，出席「主流民意大聯盟」說明會，現場動員人數超過20000人，進場握手40分鐘，大秀了肌肉，展現強大組織動員能力，但彰化議長謝典林卻開了第一槍，表明不支持郭台銘獨立參選，而且還說所有議長都一樣，而民眾黨發言人陳智菡則公開否認「郭柯配」的可能，接下來郭台銘能怎麼玩下去呢？

昨天郭台銘參加由屏東縣國民黨籍議長周典論舉辦的首場主流民意大聯盟說明會，他表示，民進黨完全執政8年，兩岸兵兇戰危、經濟急速衰退，年輕人要面對戰爭，百姓賺不到錢、農產品產銷失靈，老百姓只有苦不堪言。並強調，「台灣阿銘今天站出來，就是要團結大家，結合所有在野力量，組成主流民意大聯盟，讓民進黨再輸一遍，要民進黨回家好好反省」。

昨天「主流民意大聯盟」說明會，出席人員除了國民黨籍議長周典論外，還包括國民黨議員盧玟欣、無黨籍縣議員潘連周、國民黨議會黨團書記長曹義雄及國民黨縣議員王景山等人。王景山登台助講時表示，「現在講什麼關公重然諾，郭台銘有正義之氣，採購BNT疫苗，才是真正的關公精神！」鼓動群眾作夥幫郭拚當選、拚參選。

然而謝典林8日表示，如果郭台銘能和國民黨總統參選人侯友宜、民眾黨參選人柯文哲共推人選，這是最好的局面。但現階段國民黨是不可能的，因此他希望郭柯合，而且郭若決定獨立參選，他認為就是保送民進黨參選人賴清德，他絕對不會參加，而且其他議長也是一樣。對此，柯辦發言人陳智菡8日也表示，柯陣營希望能「團結一切可團結的力量」，但不代表會被其他陣營牽著走，「選項不包含郭柯配」，柯文哲將透過幕僚向郭台銘陣營明確表達參選想法。

眾所周知郭台銘想以戰逼合，以自己參選為籌碼，逼迫藍、白兩黨退讓。但實際上就算是「藍白合」都不見得有勝算，所以兩黨對郭台銘的態度也就越來越硬。究竟郭董最後是否就像外界所說「有錢就是任性」，不惜代價也要參選到底呢，就讓我們拭目以待。