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台版柬埔寨詐欺案再突破！詐團首腦非藍道

聯合新聞網／ 獨家報導
警方提供、翻攝畫面
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【文．劉銳】

在去年11月，新北及中壢地區相繼爆發的台版柬埔寨囚虐詐欺人頭戶案，案件中涉及3人死亡，令台灣社會震驚。經過檢警數月的深入調查，真相卻出人意表。案件的主嫌，28歲的男子杜承哲，綽號「藍道」，並非真正的主腦，而是幕後「分身」。真正的「藍道」身處國外，這一意外發展揭示出更為複雜的案情。

據《自由時報》報導，警方巧妙設計了一場甕中捉鱉的行動，將杜承哲視為主諸行動，但實際上這是為了引出真正的主使。在這背後，還有一名幕後高手，操盤事務，卻藏身國外。這名神秘人要求杜承哲在國內代為操作，企圖混淆視聽，讓檢警以及詐騙團夥誤認他為真正的「藍道」。

據檢警調查顯示，這兩起案件的指揮皆由「真藍道」主導，「假藍道」負責執行。兩者分別於去年8、9月成立，隨後經過2至3個月的籌劃，演變為充滿危險的犯罪活動，造成人命喪生。與此同時，一名21歲的柯姓男子，綽號「迪麗熱巴」，被指為水房首腦，據稱與真正的「藍道」直接聯繫。其他成員僅能透過群組接受指示。經過調查，警方發現真正的「藍道」處於國外，於是開始進行秘密監控。

警方提供、翻攝畫面
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今年7月1日，檢方起訴並拘留了藍道集團成員，使幕後的「真藍道」誤以為風波已過，於是嘗試偷偷返回國內，然而他的行動被警方察覺，於入境時將其成功逮捕。

整個台版柬埔寨案涉及眾多罪行，包括囚虐、詐欺、洗錢等，而幕後的主腦則操縱多名成員，進行指揮。此案件由士林地檢署及台中地檢署共同調查並提起訴訟。在去年11月，警方在淡水成功解救了多名被囚禁的受害者，並在調查中發現中壢的據點。至此，涉及的囚虐人數共計61人，其中3人不幸喪生，29人已於去年12月27日被起訴。

警方提供、翻攝畫面
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另外，台中市新社第七公墓於去年12月8日發生殺人棄屍案，受害者為30多歲的林姓男子，其被害與詐欺活動有關。台中地檢署揭示，這個犯罪集團涉及「藍道」等人，並與境外機房合作，在台灣設立「水房」進行詐騙，同時控制求職者帳戶，並將贓款洗錢。該案於今年4月7日結案，共計起訴16人。

這起台版柬埔寨案揭露了一個錯綜複雜的犯罪網絡，警方成功通過設計行動抓捕了主腦，使其不得逍遙法外。該案例同時也提醒人們保持警惕，遠離詐騙活動，以保障自身安全。詳細案情將由士林地檢署和台中地檢署進一步調查。

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