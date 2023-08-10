賴清德：「台灣其實不缺電」 網友砲轟神之話 聲量維持第一

【文．楊雪妍】

昨(8)日賴清德的總統聲量仍維持第一名，主要是賴神強調「台灣其實不缺電」這一則新聞引起熱議，只是網民似乎不買單，整面的討論全是罵聲連連，可見網友多麼在意缺電啊？根據QuickseeK 總統大選每日情報總統候選人聲量排名，8/9到8/10的潛在候選人聲量排名賴清德維持第一名，聲量是28,229，第二名是侯友宜，聲量是24,494(上升1)，第三名是柯文哲，聲量是17,322 (下降1)。

根據 QuickseeK的調查，賴清德位居第一名，主要是Line Today在討論「賴清德強調「台灣其實不缺電」 中常會當場Google備轉容量率證明」，這個新聞一出，引起網友熱議，討論聲量有3681筆，網友表示「幹話…不缺電為啥一堆賣場冷氣限定26度？？我懂了…冬天不缺電！！！」、「不用再演戲了 人民很清楚 你講的是幹話！」、「選前政見一大堆，選後門關起來政治分贓，我們看夠了」。

而總統候選人聲量排名第二名的侯友宜，主要是ETtoday新聞雲FB在討論「侯友宜喊「核一、二、三延役」賴品妤：重啟個屁！一本正經講幹話」，討論聲量5539筆，版友表示「應該是傷到綠能產業了，才讓一個弱女子講如此重話！」。第三名的柯文哲，主要是風傳媒FB 在討論「拋10年戰略計畫 柯文哲：2030再生能源占比達40％」，討論聲量12310筆，網友表示「這個老實說做不到」。