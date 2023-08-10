大陸CPI罕見下跌 引發通縮疑慮

【文．宋秉忠】

大陸國家統計局今（9）日公布7月份居民消費價格指數（CPI）年減0.3%，是2021年2月以來首次，引發外界對於大陸可能出現通縮的疑慮，而且挫動大陸政府「促消費、救經濟」的計畫。

消費、出口、投資是大陸所謂推動經濟發展的「三駕馬車」，就在前一天，大陸剛公布7月的進出口統計，進出口年減13.6%，其中，出口同比下降14.5%，顯示國際景氣低迷帶給大陸經濟的衝擊相當大。

至於投資，大陸上半年固定資產投資年增只有3.8%，低於5.5%的經濟增速，而且主要是政府主導的基建在上半年年增7.2%；至於投資火車頭的房地產投資，上半年房地產開發投資年減7.9%。

全球大多數發達經濟體在新冠疫情結束後會出現「報復性消費」，需求增加但卻遇上俄烏戰爭帶來的能源開支增加，就會導致通脹。

但據BBC分析，疫後通膨情況在中國沒有發生，從全世界最嚴格的疫情管控措施中走出後，中國的物價並未大幅度上漲。中國上一次CPI負增長出現在2021年2月。

而且，今年以來，由於需求減弱，大陸已經有好幾個月處於通縮邊緣。製造商的出廠價格指數（PPI）也一直在下降。

而且，大陸官方目前正忙著應對高漲的地方政府債務、房地產市場的挑戰以及年輕人失業率高企等問題，今年預計有1158萬大學畢業生畢業，在這種情況下，如果再出現通縮問題，會令大陸經濟問題更加棘手。

對於緩和通縮危機，外國專家的建議是：「更多政府支出、減稅以及寬鬆貨幣政策的一攬子方案」，而大陸政府已經開始這麼做了。

根據中國人民銀行統計，6月份M2年增率11.3％，高於預期的11.2％；社會融資規模增量人民幣（下同）4.22兆元，高於預期的3.1兆元；新增貸款3.05兆元，亦遠高於預期的2.32兆元。

統計顯示，大陸今年上半年新增貸款15.73兆元，較上年同期多增2.02兆元，上半年社會融資規模增量累計為21.55兆元，比上年同期多4754億元。貨幣寬鬆政策已經在路上了。