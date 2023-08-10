柯文哲提出「三不一沒有」 郭柯配將止步！？

【文．楊曉晴】

隨著2024總統大選越來越近，各候選人廝殺的場面也越見明顯，然而不論是郭柯配、郭侯配，無非都是想壓過民進黨候選人賴清德始終保持領先的民調，然而之前給政壇投下震撼彈的謝典林，卻表態不會挺郭台銘獨立參選，但柯文哲這邊也掀底牌表示絕不可能當副手，前立委邱毅則認為郭台銘的模糊戰術必須要畫上句點了，否則將被邊緣化。

邱毅今(9)日稍早在臉書PO文表示，鴻海創辦人郭台銘獨立參選這條路是行不通的，這點昨(8)日謝典林已經把態度表達的很清楚，而且不是他一個人的意見，是全體議長的共識，他認為郭要選一是要完成在野的整合二是郭台銘的資源必須到位，三軍未動糧草先行。可惜這個局，民眾黨總統參選人柯文哲並不買單，柯文哲態度堅定的提出「三不一沒有」，不排斥合作、不主動接觸、不政治分贓，沒有擔任副手的選項，所以郭台銘只剩郭侯配或是柯郭配，但已郭台銘的性格，可能屈居副手嗎？還是郭台銘又要出奇招了呢？

對此，民進黨副祕書長黃建嘉表示，相較郭侯配，他認為郭柯配促成機率稍微高一點，若柯文哲與郭台銘合作參選，等同把黨主席與總統參選門票都「賣掉」，那麼民眾黨就向「就像吻仔魚，沒有骨頭」還有什麼不能賣？他還說不管侯郭柯3人再怎麼喬都像「搓圓仔湯」，而朱立倫的「在野大聯盟」則應改名叫「搓圓仔湯大聯盟」。他認為今晚郭台銘屏東的萬人造勢活動，如果真的動員出來這麼多人，後面可能還有戲。