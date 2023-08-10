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地球沸騰 史上最熱7月 彭啟明：這紀錄誇張到令人擔心

聯合新聞網／ 獨家報導
世界氣象組織數據顯示，從1940至2023年7月份的全球平均氣溫中，今年7月來到前所未有的高溫紀錄。 翻攝自世界氣象組織
世界氣象組織數據顯示，從1940至2023年7月份的全球平均氣溫中，今年7月來到前所未有的高溫紀錄。 翻攝自世界氣象組織

【文．林齊萩】

極端熱浪和野火肆虐全球各地，地表高溫再破紀錄！歐洲聯盟氣候監測機構「哥白尼氣候變化服務」（Copernicus Climate Change Service，C3S）8日證實，就地表平均氣溫而言，今年7月正式成為地球有紀錄以來最熱月份，陸地和海洋都出現異常高溫。氣象達人彭啟明稱，這紀錄有點誇張到令人擔心。聯合國就警告，不只暖化，地球已進入「沸騰時代」。

根據「哥白尼氣候變化服務」報告指出，上個月的月均溫比2019年7月創紀錄的16.63°C高出0.33°C；也比1991年到2020年的7月份月均溫，高出0.72°C。與工業革命前的水平比較，更高出1.5°C。

哥白尼氣候變化服務強調，全球平均氣溫若高出0.1°C，已經很不正常，可見全球氣候危機已經到達什麼樣的嚴重程度。該機構指出，北半球多個地區都經歷熱浪，而幾個南美國家與南極洲的大部分地區，氣溫遠高於平均水準。今年7月份平均溫度，比1850年至1900年的平均地表氣溫，高出約1.5°C。此外，海洋也打破高溫紀錄，引發擔憂，這將對地球氣候、海洋生物和沿海社區帶來一系列連鎖反應。

雖然氣溫破紀錄已不是新鮮事，但彭啟明在臉書表示，這紀錄有點誇張到令人擔心。因為聖嬰現象還沒正式開始，就已升溫到那麼嚴重，如果10月聖嬰正式被確認，之後的升溫豈不可能會更高？

據世界氣象組織（WMO）數據顯示，極端熱浪幾乎席捲各大洲，溫室氣體濃度持續增加，這種長期變暖將持續下去，「這種極端熱浪，可預期至少會延續整個 8 月，人們應有所規劃。」

科學家早先已經警告過，7月可能會創下新高溫紀錄。聯合國先前也示警，地球正式進入「沸騰時代」，亟需擴大再生能源投資。

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