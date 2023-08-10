快訊

今天關公聖誕拜拜要注意！神像分三種 拜錯反效果

早晨財經速解讀／美失業率創新低 企業還在囤人？全面通縮！中國7月CPI轉負

爆料美國將把「援助烏克蘭的錢轉給台灣」 澤倫斯基前顧問不解：台灣超有錢

聽新聞
test
0:00 / 0:00

麻生不說「台灣有事就是日本有事」 卻要台灣向中共表達動武意志

聯合新聞網／ 獨家報導
取自賴清德臉書
取自賴清德臉書

【文．宋秉忠】

日本前首相麻生太郎此次訪台，台灣朝野給足了面子，蔡政府請他演講、總統接見、副總統宴請；前立法院長王金平請他喝酒，讓他有宿醉的感覺；麻生還以日本漫畫人物「魯夫」自居，強調「從不背叛朋友」。但麻生卻不像已故日相安倍晉三說出「台灣有事就是日本有事」，反而要台灣向「對手」傳達以戰止戰的意志。

在日本人普遍反對自衛隊協防台灣的情況下，麻生作為日本政壇的老手，一會說「宿醉」、一會自比「魯夫」，成功搏取台灣朝野的好感；但一涉及日本利益，麻生可是半句挺台的話都沒說。

相反的，麻生卻是一付「死道友、不死貧道」的嘴臉，在公開演講時主張，台灣須向中共表達動武意志，嚇阻才能避免台海戰爭。

麻生太郎說，國家必須有普遍覺悟，萬一需要發揮嚇阻能力，要有打仗的心理準備，要把這個明確的意志力讓對手知道，為了維護台海安全穩定，有可能動用武力。麻生口中的這個「國家」絕對不是日本，而是台灣。

接著，在會見副總統賴清德時，麻生講出他要台灣向中共表達「以戰止戰」意志的真正用意，就是擔心，台海若發生戰爭，會波及日本人。

麻生太郎表示，因為在台灣海峽出現中國的擴張主義動作，提升台海局勢緊張，他也很擔心，因為在台灣有2萬4百名日本人，及大約同緯度的沖繩縣石垣島有4萬人，如果在這個地區發生戰爭，就產生在台日本人撤離的工作；所以，台灣的和平穩定對日本人來說，是極為重要的。

在這種考量下，麻生太郎才說，他很想瞭解台灣總統大選候選人的高見，在台灣有事時，是不是把台灣擁有的力量發揮在自我防衛工作上，「台灣是不是有這樣的決心，我們對這個方面非常關心」。

至於「台灣有事是不是日本有事」，麻生太郎就是沒說。

《獨家報導》第1225期+第1226期 大佛心印直了成佛 最強開運攻略秘笈歷年來超震撼曝光 妙天禪師首度公開高階禪法
《獨家報導》第1225期+第1226期 大佛心印直了成佛 最強開運攻略秘笈歷年來超震撼曝光 妙天禪師首度公開高階禪法

延伸閱讀

親台派前日相麻生太郎擁華麗家世 歷任日本黨政要職

【重磅快評】麻生太郎的台灣行啟

藍委批賴清德力撇台獨 為選總統轉彎洗腦人民

客座評論：台灣有什麼自我防衛的本錢？

相關新聞

大陸CPI罕見下跌 引發通縮疑慮

大陸國家統計局今（9）日公布7月份居民消費價格指數（CPI）年減0.3%，是2021年2月以來首次，引發外界對於大陸可能出現通縮的疑慮，而且挫動大陸政府「促消費、救經濟」的計畫。

柯文哲提出「三不一沒有」 郭柯配將止步！？

隨著2024總統大選越來越近，各候選人廝殺的場面也越見明顯，然而不論是郭柯配、郭侯配，無非都是想壓過民進黨候選人賴清德始終保持領先的民調，然而之前給政壇投下震撼彈的謝典林，卻表態不會挺郭台銘獨立參選，但柯文哲這邊也掀底牌表示絕不可能當副手，前立委邱毅則認為郭台銘的模糊戰術必須要畫上句點了，否則將被邊緣化。

地球沸騰 史上最熱7月 彭啟明：這紀錄誇張到令人擔心

極端熱浪和野火肆虐全球各地，地表高溫再破紀錄！歐洲聯盟氣候監測機構「哥白尼氣候變化服務」（Copernicus Climate Change Service，C3S）8日證實，就地表平均氣溫而言，今年7月正式成為地球有紀錄以來最熱月份，陸地和海洋都出現異常高溫。氣象達人彭啟明稱，這紀錄有點誇張到令人擔心。聯合國就警告，不只暖化，地球已進入「沸騰時代」。

麻生不說「台灣有事就是日本有事」 卻要台灣向中共表達動武意志

日本前首相麻生太郎此次訪台，台灣朝野給足了面子，蔡政府請他演講、總統接見、副總統宴請；前立法院長王金平請他喝酒，讓他有宿醉的感覺；麻生還以日本漫畫人物「魯夫」自居，強調「從不背叛朋友」。但麻生卻不像已故日相安倍晉三說出「台灣有事就是日本有事」，反而要台灣向「對手」傳達以戰止戰的意志。

瑞幸咖啡沒被秃鷹整死 反而打敗星巴克 躍居大陸第一品牌

中國「瑞幸咖啡」擊敗星巴克，穩站中國咖啡第一品牌。第二季財報顯示，瑞幸財務遠超預期，震驚資本市場；截止第二季末，瑞幸咖啡淨新開門店數1485家，總門店數10836家，月均交易客數4307萬，同比增長107.9%。不管利潤或家數，瑞幸無疑都贏過星巴克。

加入民進黨遭洗版「不演了」 黃捷反擊：無須崩潰

高雄市無黨籍議員黃捷昨（8日）正式加入民進黨，消息一出引起鄉民熱議，臉書也瞬間被瘋狂洗版，反對她的鄉民狂酸「不演了」、「恭喜耶！演這麼久」、「可以改名叫綠捷了」。面對網友的批評，黃捷直言，謝謝多數人的溫暖歡迎，至於來她版上謾罵的朋友，道不同不相為謀，政治理念不同很正常，相互尊重祝福、理性溝通即可，無須崩潰。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦