麻生不說「台灣有事就是日本有事」 卻要台灣向中共表達動武意志

【文．宋秉忠】

日本前首相麻生太郎此次訪台，台灣朝野給足了面子，蔡政府請他演講、總統接見、副總統宴請；前立法院長王金平請他喝酒，讓他有宿醉的感覺；麻生還以日本漫畫人物「魯夫」自居，強調「從不背叛朋友」。但麻生卻不像已故日相安倍晉三說出「台灣有事就是日本有事」，反而要台灣向「對手」傳達以戰止戰的意志。

在日本人普遍反對自衛隊協防台灣的情況下，麻生作為日本政壇的老手，一會說「宿醉」、一會自比「魯夫」，成功搏取台灣朝野的好感；但一涉及日本利益，麻生可是半句挺台的話都沒說。

相反的，麻生卻是一付「死道友、不死貧道」的嘴臉，在公開演講時主張，台灣須向中共表達動武意志，嚇阻才能避免台海戰爭。

麻生太郎說，國家必須有普遍覺悟，萬一需要發揮嚇阻能力，要有打仗的心理準備，要把這個明確的意志力讓對手知道，為了維護台海安全穩定，有可能動用武力。麻生口中的這個「國家」絕對不是日本，而是台灣。

接著，在會見副總統賴清德時，麻生講出他要台灣向中共表達「以戰止戰」意志的真正用意，就是擔心，台海若發生戰爭，會波及日本人。

麻生太郎表示，因為在台灣海峽出現中國的擴張主義動作，提升台海局勢緊張，他也很擔心，因為在台灣有2萬4百名日本人，及大約同緯度的沖繩縣石垣島有4萬人，如果在這個地區發生戰爭，就產生在台日本人撤離的工作；所以，台灣的和平穩定對日本人來說，是極為重要的。

在這種考量下，麻生太郎才說，他很想瞭解台灣總統大選候選人的高見，在台灣有事時，是不是把台灣擁有的力量發揮在自我防衛工作上，「台灣是不是有這樣的決心，我們對這個方面非常關心」。

至於「台灣有事是不是日本有事」，麻生太郎就是沒說。