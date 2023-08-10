瑞幸咖啡沒被秃鷹整死 反而打敗星巴克 躍居大陸第一品牌

【文．陸懷恩】

中國「瑞幸咖啡」擊敗星巴克，穩站中國咖啡第一品牌。第二季財報顯示，瑞幸財務遠超預期，震驚資本市場；截止第二季末，瑞幸咖啡淨新開門店數1485家，總門店數10836家，月均交易客數4307萬，同比增長107.9%。不管利潤或家數，瑞幸無疑都贏過星巴克。

不愧是曾上市過納斯達克的企業！2019年5月上市後，瑞幸一度被吹捧「以3年打敗星巴克4分之一世紀」的中國奇蹟，但2020年一份「空頭報告」，指瑞幸偽造3億美元利潤說法，業績造假，曾讓瑞幸抬不起頭。走過低谷後，上市後家數逐漸打開，展店速度快過星巴克，商業模式一直被看好。

星巴克佔領大陸市場第一品牌多年，如今雖被超過，但仍具許多特色。位在廣州老城區的星巴克，就開出大陸「最安靜」的店，大陸首家「手語」門店。 搜狐網

如今瑞幸咖啡成為中國首家門店破萬咖啡品牌，第二季財報也超過星巴克中國區的營收。瑞幸咖啡到底做對哪些決策，讓品牌起死回生？《搜狐網》引述瑞幸咖啡首席財務官安靜表示，首先是門店數量增長、客戶對產品依賴度增加、營運效率與成本管理能力提升。

沃頓商學院曾有報告認為，企業創業初期開拓市場重要手段之一是新開門店。瑞幸咖啡業績快速增長，正因取得萬店計畫勝利成果。瑞幸咖啡董事長兼CEO郭謹一表示，2023年下半年將繼續加大投入，把規模優勢轉化為對消費者的長期回饋。由此可知，瑞幸咖啡十分重視門店覆蓋率。

其次，單靠自營門店擴張，易導致經營成本負擔過重，因此瑞幸咖啡選擇重啟聯營門店，招募聯營合夥人。去年12月底，瑞幸咖啡在9省份招募，到今年1月底，擴大招募範圍到15省份。郭謹一去年就曾表示，瑞幸通過自營模式覆蓋一二線城市，聯營模式則主要覆蓋低線城市，低線盼快速下沉，能在2023年完成瑞幸第一個萬店目標。

瑞幸咖啡的商業決策，本質上看都是為搶佔市場份額，鞏固品牌競爭力。報導稱其成功，得益於緊扣攻佔下沉市場，避開星巴克優勢市場，以此進行全方位調整，明確核心目標，優化門店佈局模式。不論聯營合作模式，還是帶店加盟模式，終歸是商業模式，與此相關協定中的風險承擔條款需多加注意。