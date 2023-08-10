加入民進黨遭洗版「不演了」 黃捷反擊：無須崩潰

【文．林齊萩】

高雄市無黨籍議員黃捷昨（8日）正式加入民進黨，消息一出引起鄉民熱議，臉書也瞬間被瘋狂洗版，反對她的鄉民狂酸「不演了」、「恭喜耶！演這麼久」、「可以改名叫綠捷了」。面對網友的批評，黃捷直言，謝謝多數人的溫暖歡迎，至於來她版上謾罵的朋友，道不同不相為謀，政治理念不同很正常，相互尊重祝福、理性溝通即可，無須崩潰。

民進黨高市黨部昨通過黃捷的入黨申請案，黃捷隨後也發文表示，「是的，從今天起，我正式成為民主進步黨的一員」黃捷於2020年因時代力量路線之爭選擇退黨，改用無黨籍參選高市議員，去年連任成功後，加入民進黨高雄市黨團運作，外界都認為她加入民進黨並不意外。

黃捷提及自己決定加入民進黨的理由，她說「因為我相信，政治作為志業，是很嚴肅的事情。我參與政治的起始，就是為了推動我在乎的理念、堅定地實踐價值，而不是兒戲般的在立場上『包牌』」。

黃捷也強調自己作為一個30歲的年輕人，用行動加入自己所信任的政黨，不是人情壓力、也不是利益交換，而是捍衛價值的一種方式，更能清晰闡述自己的政治理念。文章一出再度引起熱議，更釣出民進黨總統參選人賴清德親自留言打氣加油，讓黃捷又驚又喜。

PTT鄉民發現，除了黃捷外，還有其他的年輕政治人物包括林飛帆、吳崢，也是在30歲後加入民進黨，又引起一陣討論。網友回應表示，「30歲開始面對現實的年紀了」、「哈哈果然是潛伏到30歲都規劃好了」。

據了解，這次黃捷加入民進黨的推薦人是高雄市長陳其邁，黃捷也在臉書貼出與陳其邁的合照，回顧找市長簽入黨介紹人那天的種種。