快訊

早晨財經速解讀／美失業率創新低 企業還在囤人？全面通縮！中國7月CPI轉負

爆料美國將把「援助烏克蘭的錢轉給台灣」 澤倫斯基前顧問不解：台灣超有錢

「韓裔被爆者」慰靈碑：原爆記憶也有南北韓分裂？

心情不爽就割機車坐墊！ 男子行車糾紛遭毀損罪送辦

聯合新聞網／ 獨家報導
南港分局提供
南港分局提供

【文．劉銳】

近日，南港分局接獲一名市民報案，指稱一名男子因行車糾紛而持利器將他人機車坐墊割破。經過警方積極調查，嫌疑人的身份已確認，並已移送士林地檢署進行進一步的法律程序。

根據警方的調查，該男子與一名機車騎士發生了一起行車糾紛。數日後，他在路邊找到了對方的機車，隨即持利器割破了機車的坐墊。受害人發現機車坐墊遭到毀損後，立即向南港分局玉成派出所報案。

南港分局提供
南港分局提供

警方通過調閱監視器的影像，成功確認了嫌疑人的身份，並展開了迅速的抓捕行動。現嫌疑人已被帶回警局，全案將依據涉嫌違反刑法毀損罪的指控移送士林地檢署進行進一步調查和審判。

南港分局呼籲，任何毀壞、損壞他人財物的行為均涉及刑法毀損罪，不論其背後的原因，行為者都將面臨刑事和民事責任。我們再次強調，民眾不應親自試圖以此方式解決糾紛，並應避免任何破壞或毀損他人財物的行為，以免觸犯法律並承擔法律後果。

《獨家報導》第1225期+第1226期 大佛心印直了成佛 最強開運攻略秘笈歷年來超震撼曝光 妙天禪師首度公開高階禪法
《獨家報導》第1225期+第1226期 大佛心印直了成佛 最強開運攻略秘笈歷年來超震撼曝光 妙天禪師首度公開高階禪法

延伸閱讀

中壢爆棒球隊深夜砸機車行 車行嘆：客人糾紛被波及

影／不滿被叭 台中太平機車騎士堵飲料店全武行互告

影／妻轉投超跑男懷抱 賓士車主憤而迴轉擦撞藍寶堅尼「小牛」

影／行車糾紛爆互毆 2聯結車兄弟蛇行擋路包夾罪加一等

相關新聞

大陸CPI罕見下跌 引發通縮疑慮

大陸國家統計局今（9）日公布7月份居民消費價格指數（CPI）年減0.3%，是2021年2月以來首次，引發外界對於大陸可能出現通縮的疑慮，而且挫動大陸政府「促消費、救經濟」的計畫。

柯文哲提出「三不一沒有」 郭柯配將止步！？

隨著2024總統大選越來越近，各候選人廝殺的場面也越見明顯，然而不論是郭柯配、郭侯配，無非都是想壓過民進黨候選人賴清德始終保持領先的民調，然而之前給政壇投下震撼彈的謝典林，卻表態不會挺郭台銘獨立參選，但柯文哲這邊也掀底牌表示絕不可能當副手，前立委邱毅則認為郭台銘的模糊戰術必須要畫上句點了，否則將被邊緣化。

地球沸騰 史上最熱7月 彭啟明：這紀錄誇張到令人擔心

極端熱浪和野火肆虐全球各地，地表高溫再破紀錄！歐洲聯盟氣候監測機構「哥白尼氣候變化服務」（Copernicus Climate Change Service，C3S）8日證實，就地表平均氣溫而言，今年7月正式成為地球有紀錄以來最熱月份，陸地和海洋都出現異常高溫。氣象達人彭啟明稱，這紀錄有點誇張到令人擔心。聯合國就警告，不只暖化，地球已進入「沸騰時代」。

麻生不說「台灣有事就是日本有事」 卻要台灣向中共表達動武意志

日本前首相麻生太郎此次訪台，台灣朝野給足了面子，蔡政府請他演講、總統接見、副總統宴請；前立法院長王金平請他喝酒，讓他有宿醉的感覺；麻生還以日本漫畫人物「魯夫」自居，強調「從不背叛朋友」。但麻生卻不像已故日相安倍晉三說出「台灣有事就是日本有事」，反而要台灣向「對手」傳達以戰止戰的意志。

瑞幸咖啡沒被秃鷹整死 反而打敗星巴克 躍居大陸第一品牌

中國「瑞幸咖啡」擊敗星巴克，穩站中國咖啡第一品牌。第二季財報顯示，瑞幸財務遠超預期，震驚資本市場；截止第二季末，瑞幸咖啡淨新開門店數1485家，總門店數10836家，月均交易客數4307萬，同比增長107.9%。不管利潤或家數，瑞幸無疑都贏過星巴克。

加入民進黨遭洗版「不演了」 黃捷反擊：無須崩潰

高雄市無黨籍議員黃捷昨（8日）正式加入民進黨，消息一出引起鄉民熱議，臉書也瞬間被瘋狂洗版，反對她的鄉民狂酸「不演了」、「恭喜耶！演這麼久」、「可以改名叫綠捷了」。面對網友的批評，黃捷直言，謝謝多數人的溫暖歡迎，至於來她版上謾罵的朋友，道不同不相為謀，政治理念不同很正常，相互尊重祝福、理性溝通即可，無須崩潰。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦