心情不爽就割機車坐墊！ 男子行車糾紛遭毀損罪送辦

【文．劉銳】

近日，南港分局接獲一名市民報案，指稱一名男子因行車糾紛而持利器將他人機車坐墊割破。經過警方積極調查，嫌疑人的身份已確認，並已移送士林地檢署進行進一步的法律程序。

根據警方的調查，該男子與一名機車騎士發生了一起行車糾紛。數日後，他在路邊找到了對方的機車，隨即持利器割破了機車的坐墊。受害人發現機車坐墊遭到毀損後，立即向南港分局玉成派出所報案。

南港分局提供

警方通過調閱監視器的影像，成功確認了嫌疑人的身份，並展開了迅速的抓捕行動。現嫌疑人已被帶回警局，全案將依據涉嫌違反刑法毀損罪的指控移送士林地檢署進行進一步調查和審判。

南港分局呼籲，任何毀壞、損壞他人財物的行為均涉及刑法毀損罪，不論其背後的原因，行為者都將面臨刑事和民事責任。我們再次強調，民眾不應親自試圖以此方式解決糾紛，並應避免任何破壞或毀損他人財物的行為，以免觸犯法律並承擔法律後果。