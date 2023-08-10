南投救災也分藍綠！？朱立倫批陳建仁「對災民冷言冷語」

【文．楊雪妍】

卡努颱風超大豪雨重創南投縣仁愛鄉，造成的土石流、道路坍方，讓部落成為孤島，不但缺水缺電缺糧還缺物資，居然還淪為政治口水的場域，國民黨主席朱立倫質疑，政府救災何時分藍綠？孔令吉更批來作秀的不要來！

朱立倫表示南投遭到重創，新北市長侯友宜不但立刻派出新北特搜隊幫忙，台中市長盧秀燕、台北市長蔣萬安、桃園市長張善政與嘉義市長黃敏惠，都第一時間打電話給許淑華，但行政院長陳建仁7日赴高雄，不但大讚市長陳其邁防災超前佈署，並指「有一些縣就不是這樣」。南投縣長許淑華回嗆，大雨超過1000毫米下在仁愛鄉，相信任何鄉鎮都承受不住，陳院長可能對偏鄉山形地貌不是那麼了解，歡迎常到仁愛、信義走走。對此，朱立倫今（9）日在中常會上炮轟陳建仁，救災分藍綠、還對南投災民冷言冷語。國民黨副發言人呂謦煒昨天也抨擊，民進黨對地方政府批飽、批滿，拿災民苦難做為政治鬥爭耍嘴皮子的工具，如此作為冷血至極。

除此之外，國民黨立委孔文吉爆料，蔡英文總統及陳建仁到南投勘災，只到南豐村沒去霧社仁愛鄉公所，但霧社卻因此交通管制，所有車輛等了快2小時，造成嚴重堵塞，高麗菜車無法運出。他不希望總統花不到40分鐘走馬看花，卻造成霧社交通大打結，盼望中央部會第一時間來關心，而不是來作秀。總統府則表示，總統出發前即指示以避免影響災區救災及交通為原則，但《康編碎碎念》粉絲專業不買單，還拿出蔡英文過去搭乘「雲豹裝甲車」巡視水災的影像，狠酸她是「大小姐」。

其實正如國民黨參選人侯友宜昨(8)日在臉書上所說，「一方有難，八方支援」，台灣最美的風景，是人，是台灣人的感情。南投現在需要的是實質的援助和重建工作，但南投縣長許淑華申請300名國軍協助救災仍未到位，呼籲中央重視災區重建家園。對此，十軍團表示，縣府可直接向作戰區申請，即可立即調度兵力。