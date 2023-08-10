四川網紅打卡點雅安 河水暴漲沖走11人

【文．陸懷恩】

據《央視新聞》報導，8月9日上午四川雅安雨城區魚鱗壩網紅打卡點，有10餘名遊客正在拍照打卡，突遇河水暴漲，多人被洪水沖走。當地政府表示，目前有4人獲救，至少5人遇難，搜救工作正在進行。

事發地附近一商戶向《極目新聞》表示，出事的魚鱗壩平日水位不高，前來遊玩拍照打卡的人較多。9日上午突然河道河水暴漲，有遊客被沖走，現在河邊已無法靠近，有民警及相關部門工作人員在搜救。

雨城區政府辦工作人員表示，目前正全力搜救，事發當地派出所人員表示暫不便透露相關情況，待調查清楚後將通報。碧峰峽鎮政府工作人員說，據初步了解，有11人被水沖走，已有4人獲救。

從網友拍攝的視頻顯示，河道上建立多個魚鱗狀半圓形狀水壩，湍急的河水沒過水壩，有多人被水流沖走，視頻中有人喊「快救人」。

此前，雅安曾在8日17時20分聯合發佈山洪災害氣象風險黃色預警，預計未來24小時，雅安市寶興、蘆山、天全、滎經、雨城、漢源、石棉部分地區發生山洪災害氣象風險可能性較大，風險較高，突發洪水地區就位於雨城區內。