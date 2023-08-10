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「鬼城」豐都供奉日本邪神 官方回應含糊

聯合新聞網／ 獨家報導
去年7月南京玄奘寺也曾出現供奉日本甲級戰犯事件，但最後以放置者吳阿萍為精神病患收場。 取材觀察者網
去年7月南京玄奘寺也曾出現供奉日本甲級戰犯事件，但最後以放置者吳阿萍為精神病患收場。 取材觀察者網

【文．陸懷恩】

被稱「鬼城」的重慶豐都，網傳某寺廟供奉「日本邪神」，被遊客發現後怒斥廟方人員，但廟方推說，是外人拿到寺廟中放的，重慶民委回應也很含糊，再遭民眾指責。

《椒點視頻》報導說，8月5日，重慶有人爆料，在豐都縣一座古老寺廟中，供奉一尊奇怪佛像，它穿著日本服飾，以日本武士形象製作而成，穿插在佛像邊上，如沒仔細去看，是看不到異樣的。

重慶豐都發現奇怪的日本神像，被當地稱「日本邪神」。事發後，廟方說會處理，至於怎麼處理，重慶市民宗委又說不方便透露，引起民眾不滿。 取材微博
重慶豐都發現奇怪的日本神像，被當地稱「日本邪神」。事發後，廟方說會處理，至於怎麼處理，重慶市民宗委又說不方便透露，引起民眾不滿。 取材微博

該廟位於重慶市豐都縣廟嘴，舊稱翠雲廊，位於豐都縣城長江南岸的豐都長江大橋北端約300米處，此處現存一座較古老寺廟，因建築規模小，房屋破舊，常常被人們忽略。

報導稱，隨著大眾出國頻率提高，見識各國多元文化，這尊佛像應是從國外拿來擺放供朝拜，「但與和善的傳統佛像不同，這尊像渾身充斥邪惡氣息」；遊客發現日本邪神後立即向寺廟負責人要說法，工作人員解釋，這是別人拿到寺廟中的。

但廟方解釋並未獲得網友認可，「這是怎麼回事？為什麼有這樣的佛像」、「工作人員對佛像入廟是否有責任」等，遊客發現不對勁後要求將日本邪神銷毀，工作人員聽到強烈反應後，只好將日本邪神帶出寺廟，但現場未見銷毀動作。

對此，報導指出，這不是佛像信仰上的衝突，而是家仇國恨的縮影，即便為了經濟發展和日本保持相對平穩關係，也不能放棄底線問題；針對日本邪神，旅客憤怒可以理解，當年川軍為抗擊日本侵略軍，付出慘痛代價，而重慶作為四川重要城市，大眾對「日本邪神」厭惡也可理解。

廟方對此回答不清不楚，重慶市民族宗教委員會回應指出，「涉事寺廟在豐都縣廟嘴，上周已處理好了，但具體怎處理不方便透露。」報導稱，官方忽略關注此事的民眾知情權，工作人員敷衍了事可見一斑。

據了解，這並非首次遭質疑事件，去年南京玄奘寺，就曾出現供奉日本甲級戰犯，但最後鑒定放置神像的民眾「吳阿萍」是精神失常者；遼寧本溪的財神廟也曾被發現供奉數尊日本財神，但最終未查出是誰放的。

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