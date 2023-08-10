大陸地產大咖連環爆 碧桂園被停牌 萬達二把手被偵訊

【文．邢雲】

在大陸近期不斷為房地產「做多」之際，地產龍頭卻紛紛出事。萬達集團副總裁劉海波8日被公安機關帶走，話題衝上熱搜第一；此外，大陸第6大建商「碧桂園」近期債券遭停牌，媒體稱恐步上恒大後塵，引爆債務危機。

劉海波分管萬達投資業務，在萬達工作13年，《第一財經》說，把一名老將送進公安局，看來王健林是下了狠手。劉海波2010年加入萬達，先後在大連萬達商業地產、開發部工作，據指出，除劉海波外，集團還有其他高管被帶走。

萬達集團迄今未對劉海波被帶走一事發表聲明，但《澎湃新聞》引述內部人士透露，劉海波涉及企業內部貪腐，且數額巨大，恰恰是這點，犯了軍人出身的王健林的大忌。

王健林重視企業治理，對貪污腐敗、舞弊零容忍，房地產界無人不知。為此，萬達2001年建立了一支強有力的審計隊伍，員工稱審計部門為「福爾摩審」，指審計部門如同「紀委」，權威專業，讓人特別害怕。

此外，廣東地產龍頭「碧桂園」旗下多檔境內債券8日急跌，包括上海證交所掛牌債券跌幅20%、深交所掛牌債券也因跌逾20%被臨時停牌。

萬達董事長王健林軍人出身，企業治理嚴明，對貪汙舞弊「零容忍」。 取材網易

據稱這是因碧桂園至今尚未兌付6日到期、總計2250萬美元的兩筆美元債利息款，兩筆債券分別是碧桂園在新加坡交易所上市的美元債，發行規模各為5億美元。

早在今年7月中、市場已嗅到危險氣息，當時碧桂園境內外的部分債券已有大跌跡象，至7月底，碧桂園還公告截至今年上半年未經審核的淨虧損，最後表示，將積極尋求政府及各方監管機構的指導和支持。

大陸第六大建商「碧桂園」近期亦傳出資金鏈斷鏈，碧桂園創始人楊國強之女楊惠妍（如圖）7月底將64億港幣轉移公益基金會，似為清算做準備。 取材搜狐網

至於外界好奇碧桂園集團創始人楊國強的二女兒楊惠妍，為何選在集團資金鏈面臨崩潰的7月底宣布，將6.75億股（占已發行股份20%，約64億港幣）捐給國強公益基金會，用於公益事業發展？

各界推測，一旦碧桂園宣布破產，公司資產被拍賣清算，慈善公益基金裡面的錢是不允許被清算的。