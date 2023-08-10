矽盾無用 台積電加速美德日建廠 難擋質疑聲浪

【文．林齊萩】

為分散地緣政治風險，台積電加速在海外設廠，但矽盾的力量也在削弱。台積電8日正式拍板與博世（Robert Bosch）、英飛凌（Infineon）以及恩智浦（NXP）等大廠共同投資位於德國德勒斯登的歐洲半導體製造公司（European Semiconductor Manufacturing Company；ESMC），提供先進半導體製造服務。根據德媒報導，德國政府將提供50億歐元（約1741億元台幣）的資金補助。除了德國之外，台積電目前在美國有兩座廠在興建中，日本也預計將設兩座廠。

台積電指出，ESMC代表著300mm晶圓廠興建計畫邁出重要一步，以支援汽車和工業市場中快速成長的未來產能需求，其最終投資定案尚待政府補助水準確認後決議。此計畫依據《歐洲晶片法案》（European Chips Act）的框架制定。

此計畫興建的晶圓廠預計採用台積公司28/22奈米平面互補金屬氧化物半導體（CMOS），以及16/12奈米鰭式場效電晶體（FinFET）製程技術，月產能約40,000片300mm（12吋）晶圓。藉由先進的FinFET技術，將能進一步強化歐洲半導體製造生態系統，且創造約2,000個直接的高科技專業工作機會。ESMC目標於2024年下半年開始興建晶圓廠，並於2027年底開始生產。

台積電確定在德國設廠後，知名半導體分析師陸行之重申之前預測日本廠長期獲利率將優於德國廠，指德國廠將優於美國廠，因為「美國補助條件要求一堆，到現在補助金額都還未定，工會問題也是一堆。」

《紐約時報》（New York Times）近期刊登台積電創辦人張忠謀的專訪，形容張為謹慎自持和善於籌謀的「賭場老闆」。談話最後進入尾聲階段，張忠謀更表示，在台積電面臨地緣政治挑戰之際，他對自己不能坐在駕駛座上感到有些遺憾。陸行之對此表示，很想知道張董事長說不能坐在駕駛座上感到的遺憾是什麼？是沒有參與感，還是可做的更好的遺憾？陸行之認為，張忠謀的遺憾是後者。

陸行之進一步表示，要把92歲的張老董請回來，是太殘忍，不可能也不用妄想，還是希望台積電董事長劉德音以及台積電總裁魏哲家，能趕快從這次地緣政治及下行周期中學習經驗，不要再讓股東失望了。