快訊

早晨財經速解讀／美失業率創新低 企業還在囤人？全面通縮！中國7月CPI轉負

爆料美國將把「援助烏克蘭的錢轉給台灣」 澤倫斯基前顧問不解：台灣超有錢

「韓裔被爆者」慰靈碑：原爆記憶也有南北韓分裂？

仁愛礁爭議 大陸占據主動權

聯合新聞網／ 獨家報導
台積電8日正式拍板在德國德勒斯登設廠。 翻攝台積電官網
台積電8日正式拍板在德國德勒斯登設廠。 翻攝台積電官網

【文．楊俊斌】

中國與菲律賓在仁愛礁問題上的爭議再度升級，這起事件迅速引起外界關注，因目前中菲、中美關係都比較緊張，菲律賓與美國的關係則日漸升溫。

菲律賓海岸警衛隊宣佈向仁愛礁附近海域增兵，稱菲律賓海警將加強在仁愛礁附近的巡邏，也可以使用更多、更大的船隻支持其坐灘船的補給任務。

美國方面則稱中國的做法威脅地區和平穩定，同時還把《美菲共同防禦條約》搬了出來，如果中國對菲律賓發動武力攻擊，美國將對菲律賓進行保護。

顯而易見的事實，那就是這艘軍艦已經在仁愛礁上坐灘20多年，菲律賓方面的補給行為常年被中國海警攔截，如果中國真的動用武力，禁止一切補給，軍艦上的菲律賓駐守人員早就無法生存。

美國方面則表示，中國的做法威脅地區和平穩定，同時還把《美菲共同防禦條約》搬了出來，聲稱如果中國對菲律賓發動武力攻擊，美國將對菲律賓進行保護。

在這件事情上，美國和菲律賓的嗓門都很大，但在仁愛礁這個問題上，有一個顯而易見的事實，那就菲律賓方面的補給行為常年被中國海警攔截，如果中國真的動用武力，禁止一切補給，軍艦上的菲律賓駐守人員早就無法生存了。

除此之外，中國海警局發言人也在5日表示，菲律賓相關船隻的行為沒有經過中國政府批准，屬於擅自行動，中國海警船對違規搭載建材的船隻進行了阻攔。

從中國政府的表態，可以看出兩個基本事實：第一，中菲兩國在仁愛礁問題上有共識，那就是菲律賓方面的補給僅限於日常生活用品，而不包括加固用的建築材料；第二，菲律賓方面的補給，需要經過中國政府同意，現在菲律賓未與中國協商，強行進行補給，而且是運送的建築材料，中國海警才會出手，對菲律賓船隻進行驅逐。

這次中菲兩國在仁愛礁附近的衝突，是公務船對公務船，這種衝突在國際上一般不被界定為武力行為。

如果美國不把這次的衝突看成是「武力攻擊」，那麼以後中國海警照此辦理即可，菲律賓海警船噸位小、航速慢又不耐撞，遇到中國海警船大一點的反制動作可能還會散架。

這次事件是菲律賓在美國慫恿下主動挑起的爭端，事情以後還會越來越多，面對這種情況，中國只需要默默增加海警船即可。

《獨家報導》第1225期+第1226期 大佛心印直了成佛 最強開運攻略秘笈歷年來超震撼曝光 妙天禪師首度公開高階禪法
《獨家報導》第1225期+第1226期 大佛心印直了成佛 最強開運攻略秘笈歷年來超震撼曝光 妙天禪師首度公開高階禪法

延伸閱讀

射水砲遭國際譴責 中海警發布空拍影片：根本未擊中菲船

菲趁亂出「艦」招? 中媒：擱淺24年破船該拖走了

中菲仁愛礁對峙升高 陸公布錄影證明水炮未直射菲船

陸海警公布影片駁斥菲國指控 水炮未擊中菲船隻

相關新聞

大陸CPI罕見下跌 引發通縮疑慮

大陸國家統計局今（9）日公布7月份居民消費價格指數（CPI）年減0.3%，是2021年2月以來首次，引發外界對於大陸可能出現通縮的疑慮，而且挫動大陸政府「促消費、救經濟」的計畫。

柯文哲提出「三不一沒有」 郭柯配將止步！？

隨著2024總統大選越來越近，各候選人廝殺的場面也越見明顯，然而不論是郭柯配、郭侯配，無非都是想壓過民進黨候選人賴清德始終保持領先的民調，然而之前給政壇投下震撼彈的謝典林，卻表態不會挺郭台銘獨立參選，但柯文哲這邊也掀底牌表示絕不可能當副手，前立委邱毅則認為郭台銘的模糊戰術必須要畫上句點了，否則將被邊緣化。

地球沸騰 史上最熱7月 彭啟明：這紀錄誇張到令人擔心

極端熱浪和野火肆虐全球各地，地表高溫再破紀錄！歐洲聯盟氣候監測機構「哥白尼氣候變化服務」（Copernicus Climate Change Service，C3S）8日證實，就地表平均氣溫而言，今年7月正式成為地球有紀錄以來最熱月份，陸地和海洋都出現異常高溫。氣象達人彭啟明稱，這紀錄有點誇張到令人擔心。聯合國就警告，不只暖化，地球已進入「沸騰時代」。

麻生不說「台灣有事就是日本有事」 卻要台灣向中共表達動武意志

日本前首相麻生太郎此次訪台，台灣朝野給足了面子，蔡政府請他演講、總統接見、副總統宴請；前立法院長王金平請他喝酒，讓他有宿醉的感覺；麻生還以日本漫畫人物「魯夫」自居，強調「從不背叛朋友」。但麻生卻不像已故日相安倍晉三說出「台灣有事就是日本有事」，反而要台灣向「對手」傳達以戰止戰的意志。

瑞幸咖啡沒被秃鷹整死 反而打敗星巴克 躍居大陸第一品牌

中國「瑞幸咖啡」擊敗星巴克，穩站中國咖啡第一品牌。第二季財報顯示，瑞幸財務遠超預期，震驚資本市場；截止第二季末，瑞幸咖啡淨新開門店數1485家，總門店數10836家，月均交易客數4307萬，同比增長107.9%。不管利潤或家數，瑞幸無疑都贏過星巴克。

加入民進黨遭洗版「不演了」 黃捷反擊：無須崩潰

高雄市無黨籍議員黃捷昨（8日）正式加入民進黨，消息一出引起鄉民熱議，臉書也瞬間被瘋狂洗版，反對她的鄉民狂酸「不演了」、「恭喜耶！演這麼久」、「可以改名叫綠捷了」。面對網友的批評，黃捷直言，謝謝多數人的溫暖歡迎，至於來她版上謾罵的朋友，道不同不相為謀，政治理念不同很正常，相互尊重祝福、理性溝通即可，無須崩潰。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦