仁愛礁爭議 大陸占據主動權

【文．楊俊斌】

中國與菲律賓在仁愛礁問題上的爭議再度升級，這起事件迅速引起外界關注，因目前中菲、中美關係都比較緊張，菲律賓與美國的關係則日漸升溫。

菲律賓海岸警衛隊宣佈向仁愛礁附近海域增兵，稱菲律賓海警將加強在仁愛礁附近的巡邏，也可以使用更多、更大的船隻支持其坐灘船的補給任務。

美國方面則稱中國的做法威脅地區和平穩定，同時還把《美菲共同防禦條約》搬了出來，如果中國對菲律賓發動武力攻擊，美國將對菲律賓進行保護。

顯而易見的事實，那就是這艘軍艦已經在仁愛礁上坐灘20多年，菲律賓方面的補給行為常年被中國海警攔截，如果中國真的動用武力，禁止一切補給，軍艦上的菲律賓駐守人員早就無法生存。

美國方面則表示，中國的做法威脅地區和平穩定，同時還把《美菲共同防禦條約》搬了出來，聲稱如果中國對菲律賓發動武力攻擊，美國將對菲律賓進行保護。

在這件事情上，美國和菲律賓的嗓門都很大，但在仁愛礁這個問題上，有一個顯而易見的事實，那就菲律賓方面的補給行為常年被中國海警攔截，如果中國真的動用武力，禁止一切補給，軍艦上的菲律賓駐守人員早就無法生存了。

除此之外，中國海警局發言人也在5日表示，菲律賓相關船隻的行為沒有經過中國政府批准，屬於擅自行動，中國海警船對違規搭載建材的船隻進行了阻攔。

從中國政府的表態，可以看出兩個基本事實：第一，中菲兩國在仁愛礁問題上有共識，那就是菲律賓方面的補給僅限於日常生活用品，而不包括加固用的建築材料；第二，菲律賓方面的補給，需要經過中國政府同意，現在菲律賓未與中國協商，強行進行補給，而且是運送的建築材料，中國海警才會出手，對菲律賓船隻進行驅逐。

這次中菲兩國在仁愛礁附近的衝突，是公務船對公務船，這種衝突在國際上一般不被界定為武力行為。

如果美國不把這次的衝突看成是「武力攻擊」，那麼以後中國海警照此辦理即可，菲律賓海警船噸位小、航速慢又不耐撞，遇到中國海警船大一點的反制動作可能還會散架。

這次事件是菲律賓在美國慫恿下主動挑起的爭端，事情以後還會越來越多，面對這種情況，中國只需要默默增加海警船即可。